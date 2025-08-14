休假出國參加賽車比賽 桃園斜槓消防員飛機上救人

快訊

桃園市消防局大林分隊隊員陳仕峻與一群同好組隊前往日本參加8月9日的「富士賽道GP1夏季盃4小時耐久賽」，於8月11日搭機返台途中有旅客心臟不適，機組人員廣播尋找具有醫護救護相關經驗的旅客協助，陳仕峻主動上前並依空服人員指引前往為患者進行初步評估與安撫，同時監測脈搏與呼吸狀況。最終在空服員與陳仕峻的協助下，該名乘客順利度過不適狀況，機上所有人員平安抵達台灣。

桃園市消防局大林分隊隊員陳仕峻與一群同好組隊前往日本參加8月9日的「富士賽道GP1夏季盃4小時耐久賽」。圖：大林分隊提供

陳仕峻事後回想，當時只是出自直覺反應上前協助，盡一己之力，不論是在工作崗位上還是休假中，遇到有人需要幫助，就應該挺身而出。

有旅客心臟不適，大林分隊隊員陳仕峻上前協助。圖：大林分隊提供

航空公司也對陳仕峻的協助與熱心表達感謝，稱此舉不僅保障了旅客安全，也讓機上的其他乘客倍感安心。

桃園市消防局大林分隊隊員陳仕峻。圖：大林分隊提供

大林分隊長李安邦也呼籲民眾，如發生緊急救護的狀況，除了撥打119外，可善用周邊資源，並適時請求相關人員協助。此外，桃園市各消防分隊每周一晚間7時至9時皆有提供相關宣導及CPR+AED教育訓練，如有需要可至當地消防隊做洽詢，即可輕鬆習得救命技巧，助人利己 。

