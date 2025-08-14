嘉義釣客意外落海 出動直升機仍找嘸…海巡署：同行釣客最高罰25萬

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

不再柔性勸導了！楊柳颱風襲台期間，海巡署第四岸巡隊在海邊勸離逾百名遊客，嘉義縣布袋鎮好美里昨有釣客意外落海失蹤，海巡署今出動船艇、空偵機及大量人力，仍未尋獲，未來不再勸導遊客，也對同行釣客開立舉發單函送縣府裁罰，將開罰5至25萬元。

台南市28歲林姓男子昨天與友人相約至好美里釣魚，不料被海浪捲走失蹤，海巡及警消人員全力搜救，天候惡劣沒有找到人，今天又出動無人機、35噸艇、30P艇及巡邏人力，並協同空勤總隊空偵機與消防隊等搜救資源重新投入救援，至今仍未尋獲。

海巡署中部分署表示，林姓釣客落水地點為嘉義縣政府颱風公告管制區域，無視禁令擅闖釣魚，除了把握黃金救援時間動員大批能量，盼盡速找回落水者，也對違規者「零容忍」開立舉發單，依災害防救法將通行釣客函送嘉義縣政府裁處5至25萬元罰鍰。

海巡署中部分署表示，未來將強力執法，取締颱風期間擅闖公告管制區域觀浪、釣魚等危險行為，採「媒體公開勸導，現場逕予開單」強力執法手段，呼籲生命無價，切勿闖入管制區域，可利用「Go Ocean」海域遊憩風險資訊平台，了解風速浪況及危險警示。

嘉義縣布袋鎮好美里昨有一名釣客落海失蹤，海巡署出動船艇、空偵機及大量人力搜救，至今仍未尋獲。圖／海巡署中部分署提供
