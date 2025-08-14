聽新聞
台南環保公司清廢棄物…大貨車撞毀天然氣管線 警消封路止漏
一間環保企業社今天中午在台南市安南區安和路二段196號道路上施工時，不慎毀損天然氣管線，導致瓦斯外洩；消防隊到場於上風噴灑水霧防護，並由瓦斯公司開挖止漏，轄區第三警分局趕往現場封鎖道路交管，直到下午3時5分排除外洩危機，才解除交通管制。
台南市消防局今天中午12時38分接獲報案，有道路瓦斯外洩，12時50分安和分隊趕往出水防護，管制火源，下午1時14分瓦斯公司到場，表示需要開挖道路才能止漏；消防在2時18分增派消防機器人前往協助，2時37分怪手開挖路面，3時5分順利關閉管路。
消防局指出，現場為環保公司清除廢棄物，大貨車不慎撞毀天然氣管線，消防人員到場使用五用氣體偵測器，其洩漏量已達警報值，立即請員警封閉路段管制人車及聯繫瓦斯公司，並於現場佈水線防護；經增派消防機器人到場協助出水防護，瓦斯公司開挖地下閥門後關閉止洩，目前已確認安全無虞。
轄區第三警分局獲報，立即啟動應變機制，分局長陳盈菖趕赴現場坐鎮指揮，安順派出所所長陳冠均率員趕赴現場警戒，通報瓦斯公司遣工程隊搶修；由於瓦斯大量外洩，情況一度危及周邊居民與用路人安全，警方在安和、怡安路及安和、興安路口實施交通封鎖，進行交管。
經確保民眾不會誤入危險區域，加上警消與工程人員合作，順利排除外洩危機，並於3時20分解除交通管制，恢復周邊道路順暢。陳盈菖呼籲，駕駛人應提高行車注意，避免破壞公共設施，警方將持續秉持「守護市民、使命必達」的精神，確保市民平安。
