三重建案「莘聖沐光居」致左右鄰舍傾斜倒塌 檢起訴專案管理3公司5高層
新北市三重區新建案「莘聖沐光居」今年1月初開挖地下室，造成兩側20年鄰房嚴重傾斜緊急拆除。新北地檢署查出，負責現場施工品質監管的齊合富建設及璿灃、宸新營造高層，涉嫌未按圖施工、設置足夠監控設備及觀測頻率，甚至將超標觀測值擅自歸零，依違反刑法建築術成規罪起訴3公司5名高層。
5名被起訴者，包括齊合富建設代表人鄭人友、璿灃營造工務部副總陳村田、宸新營造總經理陳文乙、副總劉英杰，以及負責記錄監測設備觀測值的恆益實業負責人鄭月莉。
起訴指出，上述被告涉嫌違背建築術成規未按圖施工部分，包括減作預壘樁、止水樁深度不足、自區外設置之點井抽水灌入工地；以及未按圖如數設置監測設備，且未依監測頻率進行觀測；甚至明知觀測值已超過行動值，仍逕自將監測儀器數值歸零等。
檢警查出，「莘聖沐光居」建案為危老都更，推案建商莘聖建設委任上述公司進行工程專案管理，原預計興建地上9層、地下2層共16戶，案發時開挖地基下挖至6.4公尺深度時，因地基淘空導致兩旁老舊公寓傾斜，右側鄰宅倒塌，左側公寓因搖搖欲墜也緊急拆除，造成74戶共182位居民被迫撤離家園。
