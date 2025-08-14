快訊

烏克蘭猛襲！俄國南部城市住宅區驚傳爆炸 重創10棟大樓濃煙密布

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

三重建案「莘聖沐光居」致左右鄰舍傾斜倒塌 檢起訴專案管理3公司5高層

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重新建案「莘聖沐光居」今年1月初開挖地下室，造成兩側20年鄰房嚴重傾斜緊急拆除。新北地檢署查出，負責現場施工品質監管的齊合富建設及璿灃、宸新營造高層，涉嫌未按圖施工、設置足夠監控設備及觀測頻率，甚至將超標觀測值擅自歸零，依違反刑法建築術成規罪起訴3公司5名高層。

5名被起訴者，包括齊合富建設代表人鄭人友、璿灃營造工務部副總陳村田、宸新營造總經理陳文乙、副總劉英杰，以及負責記錄監測設備觀測值的恆益實業負責人鄭月莉。

起訴指出，上述被告涉嫌違背建築術成規未按圖施工部分，包括減作預壘樁、止水樁深度不足、自區外設置之點井抽水灌入工地；以及未按圖如數設置監測設備，且未依監測頻率進行觀測；甚至明知觀測值已超過行動值，仍逕自將監測儀器數值歸零等。

檢警查出，「莘聖沐光居」建案為危老都更，推案建商莘聖建設委任上述公司進行工程專案管理，原預計興建地上9層、地下2層共16戶，案發時開挖地基下挖至6.4公尺深度時，因地基淘空導致兩旁老舊公寓傾斜，右側鄰宅倒塌，左側公寓因搖搖欲墜也緊急拆除，造成74戶共182位居民被迫撤離家園。

新北市三重「莘聖沐光居」建案施工導致兩側公寓傾斜或倒塌，新北檢起訴負責現場施工品質監管的齊合富建設及璿灃、宸新營造3公司5名高層。圖／聯合報系資料照片
新北市三重「莘聖沐光居」建案施工導致兩側公寓傾斜或倒塌，新北檢起訴負責現場施工品質監管的齊合富建設及璿灃、宸新營造3公司5名高層。圖／聯合報系資料照片

公寓 建築 三重 都更 新建案

延伸閱讀

雷虎小組今換裝新機 AT-3服役37年 一度計畫赴中東演出

相關新聞

高雄輕軌列車出車禍！ 男開車違規左轉釀禍

高雄輕軌列車今天上午出車禍，1名男子駕駛轎車疑違規左轉，撞上同向的輕軌列車，警方表示，現場無人傷亡，但輕軌交通中斷約20分鐘。警方除了依道路交通管理處罰條例對男子開罰，另依過失妨害舟車行駛安全罪嫌移送法辦。

丹娜絲颱風台南119接500通報案…楊柳來襲全員停休 案件量約10分之1

中度颱風楊柳快閃襲台，快進快出，昨天下午4時許於台南市七股附近出海，今天解除海陸警；台南市消防局勤務指揮中心有了上次丹娜...

男子才回雲林8個月竟殺死阿嬤 鄰居及親友稱「人見人怕」

雲林縣昨天凌晨發生黃姓男子，持刀棍活生生把自己的阿嬤亂棍打死，胸口還刺了兩刀，刺到刀子斷掉，手法兇殘，今天鄰居提起昨天的...

台南環保公司清廢棄物…大貨車撞毀天然氣管線 警消封路止漏

一間環保企業社今天中午在台南市安南區安和路二段196號道路上施工時，不慎毀損天然氣管線，導致瓦斯外洩；消防隊到場於上風噴...

三重建案「莘聖沐光居」致左右鄰舍傾斜倒塌 檢起訴專案管理3公司5高層

新北市三重區新建案「莘聖沐光居」今年1月初開挖地下室，造成兩側20年鄰房嚴重傾斜緊急拆除。新北地檢署查出，負責現場施工品...

控鏡電視欠他版權費 男衝電視台攔主播…警方到場送法辦

8月8日下午2時許，47歲呂姓男子跑到台北市內湖區年代電視台前，聲稱電視台欠他好幾百萬美元的版權費；主播高文音下班走出電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。