落實保護智慧財產權 刑事局積極打擊盜版獲日本機構感謝

桃園電子報／ 桃園電子報

為維護我國智慧財產權，警政署刑事警察局積極打擊非法侵權案件，日本「一般社團法人網路內容海外流通促進機構」特於今(14)日拜訪刑事局，除感謝台灣警方積極查緝外，並表示將持續配合警方執行查緝行動，共同打擊盜版。

日本「一般社團法人網路內容海外流通促進機構」特於今日拜訪刑事局。圖：刑事局提供

刑事局說明，警政署為繼續落實保護智慧財產權政策，持續監督各警察機關執行查緝違反智慧財產權案件，統計113年起迄今(114)年6月止，已查獲各類侵權案件3206件、4185人，侵權金額逾459億8000萬元以上。

113年起迄今年6月止，已查獲各類侵權案件3206件、4185人，侵權金額逾459億8000萬元以上。圖：刑事局提供

刑事局表示，智慧財產權一直是國際社會重視的議題，我國除持續透過台美貿易暨投資架構協定加強對智慧財產權的保護，另亦積極提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」的申請，與各國進行實質合作，加速與國際接軌，提升國際競爭力。維護智慧財產權及人民使用正版的權益，不僅有助提升我國國際形象，亦促進我國產業良性發展，面對現今科技發達與資通匯流快速發展的趨勢下，為有效遏止非法機上盒及網路侵權APP侵害著作權行為發生，刑事局將持續培育科技偵查人才並強化查緝能量，同時透過跨境、跨部會合作及第三方民間力量協助，積極打擊非法機上盒及跨境侵權網站。

刑事局提醒，民眾切勿以身試法使用非法機上盒或下載侵權APP觀看未經合法授權之影視內容，此舉除助長非法業者盜錄影視行為外，亦侵害著作權人的權益甚鉅；另廉價機上盒設備及非法APP接上國內寬頻網路可能淪為資安漏洞，警方將持續查緝各類侵權案件，以彰顯我國保護智慧財產權之決心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：落實保護智慧財產權 刑事局積極打擊盜版獲日機構感謝

財產 網路 桃園 日本

