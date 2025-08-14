高雄超噁下水道曝！被塊狀物體塞滿「人孔蓋位移」 63歲婦因此慘摔

高雄市楠梓區一處下水道人孔蓋昨晚突然噴水位移造成路過婦人騎士摔進洞中，高雄市水利局今前往勘查，赫見下水道竟遭混凝土固結物阻塞，才會造成昨晚颱風過境時雨水宣洩不及，水壓突增造成人孔蓋位移，水利局已緊急疏通，確保意外不再發生。

高雄市水利局表示，位於楠梓區海專路與瑞屏路口人孔蓋，因為颱風帶來雨勢造成水壓突增以致人孔蓋位移，水利局今天派員前往將人孔蓋下水道水抽乾，發現下水道連接管遭混凝土固結物阻塞，才會造成大量雨水宣洩不及，水壓突增，已立即打除混凝土塊維持排水通暢。

由於人孔蓋位移，昨晚8時許一名63歲的蕭姓婦人騎機車經過，因大雨又天色昏暗，沒注意路口中央的下水道人孔蓋掀開，不慎連人帶車摔入人孔蓋孔洞中，蕭婦因此受傷送醫，附近居民也指稱，該路口已經多次逢大雨就冒水造成人孔蓋位移。

水利局今天針對該區域水路進行調查，雨水箱涵並無淤積情形，相關連通管有部分淤積，已立即辦理連通管清疏工作，呼籲民眾當雨水下水道水壓太大的確有造成人孔冒水的風險，如發現異常請盡速通報水利局處理，確保用路安全，水利局於易積淹水熱點也設有下水道水位監測，水位達異常時會立即查明原因並盡速改善。