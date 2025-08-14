快訊

烏克蘭猛襲！俄國南部城市住宅區驚傳爆炸 重創10棟大樓濃煙密布

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄超噁下水道曝！被塊狀物體塞滿「人孔蓋位移」 63歲婦因此慘摔

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市楠梓區一處下水道人孔蓋昨晚突然噴水位移造成路過婦人騎士摔進洞中，高雄市水利局今前往勘查，赫見下水道竟遭混凝土固結物阻塞，才會造成昨晚颱風過境時雨水宣洩不及，水壓突增造成人孔蓋位移，水利局已緊急疏通，確保意外不再發生。

高雄市水利局表示，位於楠梓區海專路與瑞屏路口人孔蓋，因為颱風帶來雨勢造成水壓突增以致人孔蓋位移，水利局今天派員前往將人孔蓋下水道水抽乾，發現下水道連接管遭混凝土固結物阻塞，才會造成大量雨水宣洩不及，水壓突增，已立即打除混凝土塊維持排水通暢。

由於人孔蓋位移，昨晚8時許一名63歲的蕭姓婦人騎機車經過，因大雨又天色昏暗，沒注意路口中央的下水道人孔蓋掀開，不慎連人帶車摔入人孔蓋孔洞中，蕭婦因此受傷送醫，附近居民也指稱，該路口已經多次逢大雨就冒水造成人孔蓋位移。

水利局今天針對該區域水路進行調查，雨水箱涵並無淤積情形，相關連通管有部分淤積，已立即辦理連通管清疏工作，呼籲民眾當雨水下水道水壓太大的確有造成人孔冒水的風險，如發現異常請盡速通報水利局處理，確保用路安全，水利局於易積淹水熱點也設有下水道水位監測，水位達異常時會立即查明原因並盡速改善。

高雄市水利局派員前往事發的下水道疏通，赫見管道遭混凝土塊阻塞。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市水利局派員前往事發的下水道疏通，赫見管道遭混凝土塊阻塞。記者巫鴻瑋／翻攝

雨水 颱風 淹水 水利局 高雄市

延伸閱讀

〈Señorita〉拉丁小天后卡蜜拉來台樂逛寶雅 現身高雄龍虎塔、慈濟宮

高雄輕軌列車出車禍！ 男開車違規左轉釀禍

高雄大雨噴開50公斤下水道人孔蓋釀禍 受傷婦要求國賠

高雄人孔蓋因大雨位移 婦人騎機車跌落摔傷

相關新聞

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

雲林縣昨天凌晨發生黃姓男子，持刀棍活生生把自己的阿嬤亂棍打死，胸口還刺了兩刀，刺到刀子斷掉，手法兇殘，今天鄰居提起昨天的...

高雄輕軌列車出車禍！ 男開車違規左轉釀禍

高雄輕軌列車今天上午出車禍，1名男子駕駛轎車疑違規左轉，撞上同向的輕軌列車，警方表示，現場無人傷亡，但輕軌交通中斷約20分鐘。警方除了依道路交通管理處罰條例對男子開罰，另依過失妨害舟車行駛安全罪嫌移送法辦。

丹娜絲颱風台南119接500通報案…楊柳來襲全員停休 案件量約10分之1

中度颱風楊柳快閃襲台，快進快出，昨天下午4時許於台南市七股附近出海，今天解除海陸警；台南市消防局勤務指揮中心有了上次丹娜...

台南環保公司清廢棄物…大貨車撞毀天然氣管線 警消封路止漏

一間環保企業社今天中午在台南市安南區安和路二段196號道路上施工時，不慎毀損天然氣管線，導致瓦斯外洩；消防隊到場於上風噴...

三重建案「莘聖沐光居」致左右鄰舍傾斜倒塌 檢起訴專案管理3公司5高層

新北市三重區新建案「莘聖沐光居」今年1月初開挖地下室，造成兩側20年鄰房嚴重傾斜緊急拆除。新北地檢署查出，負責現場施工品...

控鏡電視欠他版權費 男衝電視台攔主播…警方到場送法辦

8月8日下午2時許，47歲呂姓男子跑到台北市內湖區年代電視台前，聲稱電視台欠他好幾百萬美元的版權費；主播高文音下班走出電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。