疑財務出問題…東勢中年男坐橋墩抽菸 路人報警救下他

台中市東勢區1名邱姓男子坐於橋墩上抽菸且行徑怪異，路人開車經過便打110通報警方處理，土牛派出所接獲通報後，立即至現場了解，經警方呼喊及勸說，男子皆不為所動，警員黃瀚霖見狀便將該男子拉抱於安全處排除危險發生，經警方耐心開導及勸說後，邱男才向警方表示財務狀況不佳，有想不開念頭。

東勢分局表示，今天早上8時30分，接獲蘇姓女駕駛報案稱，「看見一名中年男子坐於橋墩疑似想不開，請警方前往關心。」警不敢怠慢，立即派遣兩名警員趕往現場處理，在東勢大橋往東勢方向的橋墩上，見邱男神情恍惚地抽菸，警方現場勸說無效，為排除危險狀況發生，警方便趁邱男不注意時從後方拉抱遠離橋墩，阻止一椿憾事的發生。

警方指出，邱男被載回土牛派出所確認身分，剛開始邱男還不願配合始終不開口說話，所幸經員警輪番上陣耐心安撫後，57歲的邱男終於打開心房，待情緒恢復平穩後，訴說自身因近來財務狀況不佳，才有想不開的念頭，邱男並感謝警方及路過民眾出手相救，才挽救自身性命，警方後續通報衛生局自殺防治中心介入輔導。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：抽菸，有礙健康