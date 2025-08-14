基隆警察不如雙北…獨缺繁重勤務加給 謝國樑：市府想發也受限制

審計部去年決算審核報告，指基隆市警局缺額比率高，高年齡層占比也高於全國平均值，整體警力負荷重。基隆市長謝國樑今天說，「繁重勤務加給」僅六都適用不合時宜，市府除和立委林沛祥向中央爭取制度調整，也表達自籌經費發放的意願。

審計部決算審核報告指出，2021年至2023年全國22個縣市，各年警察總缺額人數為1962人、2220人、2754 人，缺額比率分為3.40％、3.85％及 4.77％。不計直轄市，16個縣市缺額比率分別為3.82％、4.78％、6.21％。

同期基隆市缺額比率為11.48％、9.20％及 10.89％，高於全國及16個縣市平均值，且3年中缺額率連續2年居全國最高縣市，2023年僅次於連江縣，全國第二高。

審核報告指出，基隆市警局自2015年起警察人員編制1185 人，近3年實際員額，2022年1076人、2023年1056人、2024年統計至 9 月底及 1003 人，每年缺額都超過100人等待補實。

員警年齡層分布部分，基隆市警局50至65歲員警人數及占比，在2021年至2023年間分別為298 人占28.40％、316人占29.37％、340人占32.19％，各年占比也都高於全國平均值，2024年9月底的占比，更已增加至32.30％。

審計部決算審核報告還提到基隆市警局，2024年1至6月間員警超時服勤總人次計6011人次，其中月超勤80小時以上261人次，占比約4.34％。相關數據顯基隆市警察人力缺額比率、年齡逾50歲者占比均高於全國平均值，為避免勤務長期超逾正常負荷，影響員警身心健康，市警局應檢討改善，降低缺額，改善整體警力工作負荷。

基隆市警局回復審計部點出的問題時，指基隆市鄰近的雙北市警局或部警政署所屬機關，相對較吸引年輕員警調任，留任員警以居住基隆市者居多，所以年資及年齡較高，未來將持續爭取編列相關獎勵金或津貼福利項目，及補足員警預算員額，改善警力工作負荷。

謝國樑指出，基隆鄰近北北桃三大直轄市，勤務量相當，卻未納入繁重勤務加給制度。市府已多次攜手林沛祥向中央爭取制度調整，並表達自籌經費發放的意願。只是依現行規定僅限六都適用，法規明顯不合時宜，應儘速修正。