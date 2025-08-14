門鎖故障！女半夜受困浴室1小時 警消1分鐘破門解決

桃園市桃園區今凌晨有民眾聽見鄰居在家中呼救，疑似受困廁所，警消獲報到場發現一名游姓女子受困在內，而浴室門鎖毀損且門扇向內開，無法自行脫困；經電話取得屋主同意後，員警先安撫女子情緒，再由消防破門進入，確認門鎖蕊斷裂後踹門救人，最終成功協助女子脫困。

桃園警分局埔子派出所今凌晨2時許接獲民眾報案，表示聽聞鄰居在家中不斷呼救，指稱打不開門鎖被困浴室內，請他幫忙報案求助。

員警與消防人員迅速趕到現場，經了解浴室門鎖頭疑似毀損，游姓女子打不開門鎖受困在內，且門扇向內開無法由內向外推。