快訊

出席行政院會槓卓榮泰 盧秀燕呼籲中央儘速恢復一般性補助款

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

門鎖故障！女半夜受困浴室1小時 警消1分鐘破門解決

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區今凌晨有民眾聽見鄰居在家中呼救，疑似受困廁所，警消獲報到場發現一名游姓女子受困在內，而浴室門鎖毀損且門扇向內開，無法自行脫困；經電話取得屋主同意後，員警先安撫女子情緒，再由消防破門進入，確認門鎖蕊斷裂後踹門救人，最終成功協助女子脫困。

桃園警分局埔子派出所今凌晨2時許接獲民眾報案，表示聽聞鄰居在家中不斷呼救，指稱打不開門鎖被困浴室內，請他幫忙報案求助。

員警與消防人員迅速趕到現場，經了解浴室門鎖頭疑似毀損，游姓女子打不開門鎖受困在內，且門扇向內開無法由內向外推。

因時值深夜，屋主及代管房仲人員無法到場，且無備份鑰匙，警消人員透過電話聯繫說明，取得屋主同意後，由員警先在窗邊向游女說明即將破門安撫其情緒，再由消防人員撬開大門，進屋後經檢查浴室門鎖蕊已斷裂，消防人員請游女向後閃避，他一腳踹開浴室門，順利協助游女脫困。

因浴室門鎖蕊損壞導致女子受困，僅能呼叫鄰居幫忙報案，警消人員經屋主同意後破門助該位民眾脫困。記者周嘉茹／翻攝
因浴室門鎖蕊損壞導致女子受困，僅能呼叫鄰居幫忙報案，警消人員經屋主同意後破門助該位民眾脫困。記者周嘉茹／翻攝
因浴室門鎖蕊損壞導致女子受困，僅能呼叫鄰居幫忙報案，警消人員經屋主同意後破門助該位民眾脫困。記者周嘉茹／翻攝
因浴室門鎖蕊損壞導致女子受困，僅能呼叫鄰居幫忙報案，警消人員經屋主同意後破門助該位民眾脫困。記者周嘉茹／翻攝

浴室 桃園

延伸閱讀

颱風天台中傳墜河 老翁出門未歸、堤邊留拐杖…消防搜索中

新竹設備技師公司浴室裝手錶型針孔 偷拍女同事沐浴下場曝

太猛E人都認輸！SOMI浴室撞鬼「直接坐下聊開了」　目睹女鬼絕美真面目1段話送走對方

虎斑貓輕鬆破解門鎖！同伴直擊全程悟出貓生大道理：原來門不用人類開

相關新聞

基隆警察不如雙北…獨缺繁重勤務加給 謝國樑：市府想發也受限制

審計部去年決算審核報告，指基隆市警局缺額比率高，高年齡層占比也高於全國平均值，整體警力負荷重。基隆市長謝國樑今天說，「繁...

門鎖故障！女半夜受困浴室1小時 警消1分鐘破門解決

桃園市桃園區今凌晨有民眾聽見鄰居在家中呼救，疑似受困廁所，警消獲報到場發現一名游姓女子受困在內，而浴室門鎖毀損且門扇向內...

丹娜絲颱風台南119接500通報案…楊柳來襲全員停休 案件量約10分之1

中度颱風楊柳快閃襲台，快進快出，昨天下午4時許於台南市七股附近出海，今天解除海陸警；台南市消防局勤務指揮中心有了上次丹娜...

影／不是酒醉…蘆洲機車詭異蠕行 闖紅燈逆向肇事自摔

新北市蘆洲昨晚有1輛機車在長榮路以詭異路徑蠕行，並闖紅燈迎面直朝逆向來車衝去，被示警後竟緩緩繞到對方車尾倒下造成刮蹭輕損...

高雄輕軌列車出車禍！ 男開車違規左轉釀禍

高雄輕軌列車今天上午出車禍，1名男子駕駛轎車疑違規左轉，撞上同向的輕軌列車，警方表示，現場無人傷亡，但輕軌交通中斷約20分鐘。警方除了依道路交通管理處罰條例對男子開罰，另依過失妨害舟車行駛安全罪嫌移送法辦。

基市警察缺額、高齡占比都比外縣市高 審計部決算點出警力負荷重

審計部去年決算審核報告，指基隆市警局缺額比率高，高年齡層占比也高於全國平均值，整體警力負荷重。市警局回應，持續爭取編列相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。