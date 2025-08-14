快訊

丹娜絲颱風台南119接500通報案…楊柳來襲全員停休 案件量約10分之1

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

中度颱風楊柳快閃襲台，快進快出，昨天下午4時許於台南市七股附近出海，今天解除海陸警；台南市消防局勤務指揮中心有了上次丹娜絲颱風重創台南的經驗，料敵從寬，昨天全員停休，35人在辦公室受理報案，外勤分隊也均停休待命，所幸楊柳速速遠離，無重大災情。

台南市消防局勤務指揮中心主任陳明辰指出，丹娜絲來襲的7月6日晚間7時至隔天上午11時，119連續近16小時跨夜奮戰，14條線路沒停過，同仁鎮守崗位，不斷交派任務給各地分隊；處理完風災後，隔天早上又發生南科瀚宇彩晶與海安路地下街火警，是繼2024年山陀兒颱風後的另一場硬仗。

陳明辰表示，當天案件量估計約有500件左右，且北門、佳里、七股等分隊斷電、斷網，不易聯繫，要改用無線電呼叫；加派原台南市區分隊北上支援，又因路樹斷、電線桿倒影響動線，分隊要花更多時間才能趕到現場，當天內外勤同仁徹夜不眠，不斷協助疏散、撤離，十分辛苦。

昨天面對楊柳颱風，勤指中心料敵從寬，全員停休，加開進線並擴充席次；且記取丹娜絲上次斷電、斷網多日教訓與經驗，指揮、資訓股人員事先分工模擬演練各種狀況，昨天從颱風威力漸強到下午4時許出海，總計接獲報案輛僅丹娜絲的十分之一，幸無重大災情。

陳明辰指出，這次外勤消防分隊也都停休待命，並做好斷訊、斷電準備，所幸都沒有發生，消防局於晚間6時請休假同事回去休息；雖然楊柳颱風造成的影響沒有想像中嚴重，但同仁均表示寧願做好更多準備，有備無患，才能更有效率救災、救護，追蹤每個案件的處理狀況。

台南市消防局勤務指揮中心有了上次丹娜絲颱風重創台南的經驗，料敵從寬，昨天全員停休，35人在辦公室受理報案。圖／義消大隊幹事風火輪授權提供
台南市消防局勤務指揮中心有了上次丹娜絲颱風重創台南的經驗，料敵從寬，昨天全員停休，35人在辦公室受理報案。圖／義消大隊幹事風火輪授權提供
台南市消防局勤務指揮中心有了上次丹娜絲颱風重創台南的經驗，料敵從寬，昨天全員停休，35人在辦公室受理報案。圖／義消大隊幹事風火輪授權提供
台南市消防局勤務指揮中心有了上次丹娜絲颱風重創台南的經驗，料敵從寬，昨天全員停休，35人在辦公室受理報案。圖／義消大隊幹事風火輪授權提供

