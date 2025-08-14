快訊

高雄輕軌列車出車禍！ 男開車違規左轉釀禍

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光／高雄即時報導

高雄輕軌列車今天上午出車禍，女子駕駛轎車違規左轉釀禍。記者林保光／翻攝
高雄輕軌列車今天上午出車禍，1名男子駕駛轎車疑違規左轉，撞上同向的輕軌列車，警方表示，現場無人傷亡，但輕軌交通中斷約20分鐘。警方除了依道路交通管理處罰條例對男子開罰，另依過失妨害舟車行駛安全罪嫌移送法辦。

據了解，今天上午11時30分許，車姓男子（24歲）駛白色轎車，沿高雄市鼓山區大順一路往西行駛，在大順一路與龍德路口左轉龍德，不料，同向輕軌列車也正通過路口，車男轎車撞上列車右車頭釀禍，以致輕軌列車交通受阻。

警方據報到場，發現僅是車損，無人受傷，對雙方駕駛人酒測，無酒精反應。警方認為，這路口禁止左轉，轎車駕駛人不依號誌指示轉彎，違反道路交通管理處罰條例，最高可裁罰1800元罰鍰。

由於轎車違規撞上輕軌列車，致交通受阻20分鐘，警方也過失妨害舟車行駛安全罪嫌，全案移送法辦，最高可處2年有期徒刑或20萬元罰金。

