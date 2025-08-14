快訊

大牙與羽球教練尪宣布離婚！斷5年婚「接受愛情已逝」

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

影／不是酒醉…蘆洲機車詭異蠕行 闖紅燈逆向肇事自摔

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲昨晚有1輛機車在長榮路以詭異路徑蠕行，並闖紅燈迎面直朝逆向來車衝去，被示警後竟緩緩繞到對方車尾倒下造成刮蹭輕損。員警請肇事騎士到派出所，途中他又在馬路上兜圈自摔，像極了酒醉或吸毒，警檢測偏偏又都沒有。

警方昨晚8時許獲報發生汽機車擦撞事故，員警趕抵時，雙方已停靠路邊，酒測值均為0、車損輕微、未攜帶其他違禁品，僅43歲邱姓騎士左腳瘀青，直說沒事婉拒就醫，當時他談吐正常看不出異狀，員警便請兩造自行前往同在長榮路的三民派出所製作筆錄。

調閱監視器才發現，邱男當時騎機車於鷺江消防分隊左斜前方約100公尺長榮路上，行跡詭異地在中央雙黃線搖擺蠕行，接著便跨線騎到逆向快車道且無視前方巷口紅燈直接闖過。

正前方1輛多元計程車減速準備停紅燈，驚見機車迎面而來，49歲陳姓司機立刻閃大燈示警。機車還懂得閃避但緊貼計程車側繞行到車尾應聲倒下，造成輕微刮蹭擦痕。

邱男姍姍來遲，到達派出所協助調查並收下2張罰單，闖紅燈可處1800元以上5400元以下罰鍰、跨越分向線駛入來車道可處600元以上1800元以下罰鍰。雙方做完筆錄各自離開，肇事責任待後續進一步釐清。

未料事後有人將行車記錄影像貼上網，原來邱男騎機車自事故現場到派出所途中，不僅騎過頭，又在快車道上搖搖晃晃蠕動橫行自摔，動作遲緩像極了酒醉或吸毒。員警今天上午試圖聯絡他詢問身體健康狀況，但電話沒打通。

新北市蘆洲昨晚有1輛機車在長榮路以詭異路徑蠕行，接著便跨線騎到逆向快車道且無視前方巷口紅燈直接闖過，迎面直朝逆向來車衝去。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲昨晚有1輛機車在長榮路以詭異路徑蠕行，接著便跨線騎到逆向快車道且無視前方巷口紅燈直接闖過，迎面直朝逆向來車衝去。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲昨晚有1輛機車在長榮路以詭異路徑蠕行，並闖紅燈迎面直朝逆向來車衝去，被示警後又緩緩繞到對方車尾倒下，造成白色多元計程車輕微刮蹭受損。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲昨晚有1輛機車在長榮路以詭異路徑蠕行，並闖紅燈迎面直朝逆向來車衝去，被示警後又緩緩繞到對方車尾倒下，造成白色多元計程車輕微刮蹭受損。記者林昭彰／翻攝
邱男肇事後騎機車自事故現場前往派出所途中，不僅騎過頭，又在快車道上搖搖晃晃蠕動橫行自摔，被人將行車記錄影像貼上網。圖／翻攝Threads
邱男肇事後騎機車自事故現場前往派出所途中，不僅騎過頭，又在快車道上搖搖晃晃蠕動橫行自摔，被人將行車記錄影像貼上網。圖／翻攝Threads

車道 長榮 闖紅燈

延伸閱讀

樹林中年男騎機車疑闖紅燈 衝撞轎車車頭送醫不治

影／苗栗休旅車遭傳警車追趕闖紅燈致車禍？警公布監視影像還原過程

酒醉男硬要傳播妹送回家 公寓樓梯間強行性侵得逞 遭判3年8月

台南男被控闖紅燈罰2700元喊冤 法官這原因撤銷處分

相關新聞

丹娜絲颱風台南119接500通報案…楊柳來襲全員停休 案件量約10分之1

中度颱風楊柳快閃襲台，快進快出，昨天下午4時許於台南市七股附近出海，今天解除海陸警；台南市消防局勤務指揮中心有了上次丹娜...

影／不是酒醉…蘆洲機車詭異蠕行 闖紅燈逆向肇事自摔

新北市蘆洲昨晚有1輛機車在長榮路以詭異路徑蠕行，並闖紅燈迎面直朝逆向來車衝去，被示警後竟緩緩繞到對方車尾倒下造成刮蹭輕損...

高雄輕軌列車出車禍！ 男開車違規左轉釀禍

高雄輕軌列車今天上午出車禍，1名男子駕駛轎車疑違規左轉，撞上同向的輕軌列車，警方表示，現場無人傷亡，但輕軌交通中斷約20分鐘。警方除了依道路交通管理處罰條例對男子開罰，另依過失妨害舟車行駛安全罪嫌移送法辦。

基市警察缺額、高齡占比都比外縣市高 審計部決算點出警力負荷重

審計部去年決算審核報告，指基隆市警局缺額比率高，高年齡層占比也高於全國平均值，整體警力負荷重。市警局回應，持續爭取編列相...

嘉市6木屋毀祝融…憐低收戶6幼兒 市府攜手慈善團體濟助度難關

嘉市西區車店里新建街1處巷弄6間木屋，12日晚間大火燒毀，其中2戶低收入戶，有戶家庭養育6名年幼子女，火災無處居住，市府...

楊柳颱風後傳一死意外 嘉義布袋7旬老翁跌落水池死亡

楊柳颱風後傳出一死意外，嘉義縣布袋鎮疑似有人落水，消防局今天獲報台17線與台61線布袋聯絡道路口有浮屍，趕往將人從水中拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。