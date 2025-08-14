影／不是酒醉…蘆洲機車詭異蠕行 闖紅燈逆向肇事自摔

新北市蘆洲昨晚有1輛機車在 長榮 路以詭異路徑蠕行，並 闖紅燈 迎面直朝逆向來車衝去，被示警後竟緩緩繞到對方車尾倒下造成刮蹭輕損。員警請肇事騎士到派出所，途中他又在馬路上兜圈自摔，像極了酒醉或吸毒，警檢測偏偏又都沒有。

警方昨晚8時許獲報發生汽機車擦撞事故，員警趕抵時，雙方已停靠路邊，酒測值均為0、車損輕微、未攜帶其他違禁品，僅43歲邱姓騎士左腳瘀青，直說沒事婉拒就醫，當時他談吐正常看不出異狀，員警便請兩造自行前往同在長榮路的三民派出所製作筆錄。

調閱監視器才發現，邱男當時騎機車於鷺江消防分隊左斜前方約100公尺長榮路上，行跡詭異地在中央雙黃線搖擺蠕行，接著便跨線騎到逆向快車道且無視前方巷口紅燈直接闖過。

正前方1輛多元計程車減速準備停紅燈，驚見機車迎面而來，49歲陳姓司機立刻閃大燈示警。機車還懂得閃避但緊貼計程車側繞行到車尾應聲倒下，造成輕微刮蹭擦痕。

邱男姍姍來遲，到達派出所協助調查並收下2張罰單，闖紅燈可處1800元以上5400元以下罰鍰、跨越分向線駛入來車道可處600元以上1800元以下罰鍰。雙方做完筆錄各自離開，肇事責任待後續進一步釐清。

未料事後有人將行車記錄影像貼上網，原來邱男騎機車自事故現場到派出所途中，不僅騎過頭，又在快車道上搖搖晃晃蠕動橫行自摔，動作遲緩像極了酒醉或吸毒。員警今天上午試圖聯絡他詢問身體健康狀況，但電話沒打通。