基市警察缺額、高齡占比都比外縣市高 審計部決算點出警力負荷重

審計部去年決算審核報告，指基隆市警局缺額比率高，高年齡層占比也高於全國平均值，整體警力負荷重。市警局回應，持續爭取編列相關獎勵金、津貼及補足員額改善。基隆市議長童子瑋也關注此事，先後拜會人事長和警政署長研擬對策。

審計部決算審核報告指出，2021年至2023年全國22個縣市，各年警察總缺額人數為1962人、2220人、2754 人，缺額比率分為3.40％、3.85％及 4.77％。不計直轄市，16個縣市缺額比率分別為3.82％、4.78％、6.21％。

同期基隆市缺額比率為11.48％、9.20％及 10.89％，高於全國及16個縣市平均值，且3年中缺額率連續2年居全國最高縣市，2023年僅次於連江縣，全國第二高。

審核報告指出，基隆市警局自2015年起警察人員編制1185 人，近3年實際員額，2022年1076人、2023年1056人、2024年統計至9月底及1003人，每年缺額都超過100人等待補實。

員警年齡層分布部分，基隆市警局50至65歲員警人數及占比，在2021年至2023年間分別為298 人占28.40％、316人占29.37％、340人占32.19％，各年占比也都高於全國平均值，2024年9月底的占比，更已增加至32.30％。

審計部決算審核報告還提到基隆市警局，2024年1至6月間員警超時服勤總人次計6011人次，其中月超勤80小時以上261人次，占比約4.34％。相關數據顯基隆市警察人力缺額比率、年齡逾50歲者占比均高於全國平均值，為避免勤務長期超逾正常負荷，影響員警身心健康，市警局應檢討改善，降低缺額，改善整體警力工作負荷。

基隆市警局回復審計部點出的問題時，指基隆市鄰近的雙北市警局或部警政署所屬機關，相對較吸引年輕員警調任，留任員警以居住基隆市者居多，所以年資及年齡較高，未來將持續爭取編列相關獎勵金或津貼福利項目，及補足員警預算員額，改善警力工作負荷。

童子瑋6月16日曾與基隆市警局局長林信雄，一起前往行政院人事行政總處拜訪人事長蘇俊榮，反映警界第一線心聲，爭取「繁重加給」制度性調整，讓六都以外縣市也能適用。

童子瑋說，基隆在雙北之間，勤務壓力不輸首都，但無法適用繁重加給，升遷空間也受侷限，這樣的問題不只發生在基隆。警察工作不該只是靠「使命感」來撐，制度要給得起合理待遇，才能留得住人才。

今年7月1日，童子瑋也前往警政署拜會署長張榮興，了解「繁重加給」制度改革進度。童對張說，基隆員警勤務密度不輸都會區，因為現行制度卻沒辦法享有相同待遇，造成基層壓力大、人力流動率高，制度如果沒有反映現實條件，警力就很難穩定下來。