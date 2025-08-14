婦人外出散步忘返家 中壢警鷹眼靠「1特徵」找到她

快訊

桃園市日前一名81歲吳姓婦人晚間23時45分許，疑似因失智而在中壢區中華路一段徘徊，中壢警分局警員巡邏經過，發現穿著粉色上衣吳婦與稍早分局警政工作群組通報的失蹤人口特徵相符，隨即上前關心，並將其帶回派出所，成功讓吳婦與家人團聚。

在中壢分局的團隊合作下，順利讓吳婦與家人團聚。圖：讀者提供

警方說明，文化派出所警員李旻翰深夜發現吳婦時，她獨自徘徊於馬路旁，趕緊先將她引導到人行道安全處，與吳婦對話時顯得語無倫次，又無法清楚表達身分與住址，疑似有輕微失智情況。李旻翰隨即向在工作群組通報的自強派出所進一步確認，正是當晚發布協尋的吳婦，李旻翰立即請同仁駕車協助帶她返派出所休息。

李旻翰深夜發現吳婦時，她獨自徘徊於馬路旁，趕緊先將她引導到人行道安全處。圖：讀者提供

警方表示，當日晚間18時許，吳婦兒子下班返家後未見母親蹤影，心急如焚之下趕到自強派出所報案。他表示，母親平時每天清晨5時會自行出門散步並返家，但當天直到他18時下班都還沒回家。自強派出所員警立即受理並調閱沿途監視器，第一時間在分局警政工作群組通報，請壢警夥伴們共同協助搜尋。在中壢分局的團隊合作下，順利讓吳婦與家人團聚。蘇先生對警方的積極協助深表感謝，讓媽媽能順利回家。

中壢分局長林鼎泰表示，同仁將持續秉持「視民如親」的精神為民服務。也提醒民眾，家中如有年長者或失智親人，應儘量避免讓其單獨外出，並可為其配戴防走失手鍊或智慧定位裝置等防護措施，也可在衣服繡上聯絡資訊，或至分局偵查隊申請指紋建檔服務，以便警方能及時查明身分協助返家。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

本文章來自《桃園電子報》。

中壢 失智 人行道

