快訊

大牙與羽球教練尪宣布離婚！斷5年婚「接受愛情已逝」

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

獨居翁剛出院癱坐在地 平警頂烈日揹他回家

桃園電子報／ 桃園電子報

獨居於桃園市平鎮區的67歲李姓老翁，因工作時脊椎受傷導致行動不便，日前又因罹患流感住院治療。今(14)日上午出院返家時，因家中無人接送而自行搭車返家，返抵社區門口時突感四肢無力，癱坐在原地無法起身。所幸平鎮警分局巡邏員警經過及時發現，立即上前關心，耐心攙扶，確定老翁無法繼續行走後，員警毅然徒步將其揹回家，讓老翁深切感受到溫暖與關懷。

660439 0
平鎮派出所員警將老翁揹回家。圖：讀者提供

平鎮派出所長章駿城表示，警員廖崇順與張瑞峰執行巡邏勤務時，發現老翁面露痛苦、癱坐在社區門口，立即上前詢問。得知老翁因脊椎舊傷未癒，近日又感染流感，雖已出院但體力尚未恢復，返家途中因虛弱而動彈不得。員警初步檢視後確認老翁並無明顯外傷，且本人亦表示無需送醫。由於社區內無輪椅可用，員警當機立斷，決定徒步揹他返家。背負途中，員警一邊安撫老翁情緒、一邊留意其身體狀況，確保老翁返家過程安全無虞。

660440 0
老翁非常感謝平鎮派出所員警的協助。圖：讀者提供

章駿城進一步提到，老翁到家後感激地說，雖獨居多年生活仍能自理，但這次因傷加上虛弱，實在無力行動，對員警不辭辛勞的義舉深表感謝。警方進一步了解其生活狀況後，隨即聯繫金星里里長陳明泉協助後續關懷，並承諾持續與里長保持聯繫，加強日常生活照護與安全守護。

本文章來自《桃園電子報》。原文：獨居翁剛出院癱坐在地 平警頂烈日揹他回家

延伸閱讀：

  1. 扯！疑遭駭客登入系統取消錄取資格 他痛失台大研究所學籍
  2. 警察抖音喊「我愛祖國」 中壢分局：嚴查到底依法究辦

獨居 流感

延伸閱讀

新北汐止湖蓮里行不便 會勘找適合地設YouBike2.0E

桃園東隆凱悅社區86%住戶盼航空城徵收 都委會：再溝通

流產5次醫找出關鍵原因 47歲女求子11年終如願

疑挖土牟利...新竹棒球場換填廢棄物 竹檢分案偵辦中

相關新聞

丹娜絲颱風台南119接500通報案…楊柳來襲全員停休 案件量約10分之1

中度颱風楊柳快閃襲台，快進快出，昨天下午4時許於台南市七股附近出海，今天解除海陸警；台南市消防局勤務指揮中心有了上次丹娜...

影／不是酒醉…蘆洲機車詭異蠕行 闖紅燈逆向肇事自摔

新北市蘆洲昨晚有1輛機車在長榮路以詭異路徑蠕行，並闖紅燈迎面直朝逆向來車衝去，被示警後竟緩緩繞到對方車尾倒下造成刮蹭輕損...

高雄輕軌列車出車禍！ 男開車違規左轉釀禍

高雄輕軌列車今天上午出車禍，1名男子駕駛轎車疑違規左轉，撞上同向的輕軌列車，警方表示，現場無人傷亡，但輕軌交通中斷約20分鐘。警方除了依道路交通管理處罰條例對男子開罰，另依過失妨害舟車行駛安全罪嫌移送法辦。

基市警察缺額、高齡占比都比外縣市高 審計部決算點出警力負荷重

審計部去年決算審核報告，指基隆市警局缺額比率高，高年齡層占比也高於全國平均值，整體警力負荷重。市警局回應，持續爭取編列相...

嘉市6木屋毀祝融…憐低收戶6幼兒 市府攜手慈善團體濟助度難關

嘉市西區車店里新建街1處巷弄6間木屋，12日晚間大火燒毀，其中2戶低收入戶，有戶家庭養育6名年幼子女，火災無處居住，市府...

楊柳颱風後傳一死意外 嘉義布袋7旬老翁跌落水池死亡

楊柳颱風後傳出一死意外，嘉義縣布袋鎮疑似有人落水，消防局今天獲報台17線與台61線布袋聯絡道路口有浮屍，趕往將人從水中拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。