獨居於桃園市平鎮區的67歲李姓老翁，因工作時脊椎受傷導致行動不便，日前又因罹患流感住院治療。今(14)日上午出院返家時，因家中無人接送而自行搭車返家，返抵社區門口時突感四肢無力，癱坐在原地無法起身。所幸平鎮警分局巡邏員警經過及時發現，立即上前關心，耐心攙扶，確定老翁無法繼續行走後，員警毅然徒步將其揹回家，讓老翁深切感受到溫暖與關懷。

平鎮派出所員警將老翁揹回家。圖：讀者提供

平鎮派出所長章駿城表示，警員廖崇順與張瑞峰執行巡邏勤務時，發現老翁面露痛苦、癱坐在社區門口，立即上前詢問。得知老翁因脊椎舊傷未癒，近日又感染流感，雖已出院但體力尚未恢復，返家途中因虛弱而動彈不得。員警初步檢視後確認老翁並無明顯外傷，且本人亦表示無需送醫。由於社區內無輪椅可用，員警當機立斷，決定徒步揹他返家。背負途中，員警一邊安撫老翁情緒、一邊留意其身體狀況，確保老翁返家過程安全無虞。

老翁非常感謝平鎮派出所員警的協助。圖：讀者提供

章駿城進一步提到，老翁到家後感激地說，雖獨居多年生活仍能自理，但這次因傷加上虛弱，實在無力行動，對員警不辭辛勞的義舉深表感謝。警方進一步了解其生活狀況後，隨即聯繫金星里里長陳明泉協助後續關懷，並承諾持續與里長保持聯繫，加強日常生活照護與安全守護。

本文章來自《桃園電子報》。原文：獨居翁剛出院癱坐在地 平警頂烈日揹他回家