嘉市6木屋毀祝融…憐低收戶6幼兒 市府攜手慈善團體濟助度難關

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉市西區車店里新建街1處巷弄6間木屋，12日晚間大火燒毀，其中2戶低收入戶，有戶家庭養育6名年幼子女，火災無處居住，市府暫時安置飯店，災後市府與嘉邑行善團等慈善團體人士，及時送暖，共同捐助度難關，里長馬鳳凰在臉書社群，記錄火災當時里民英勇協助救火，以及災後雪中送炭愛的事蹟，顯示愛心城市社會溫情。

消防局12日晚間9時23分獲報，新建街91巷內民宅火警，消防人員到場，2樓木造房起火，火勢猛烈蔓延，晚間10時17分滅火，火警共延燒6戶木屋，起火原因調查釐清。

車店里長馬鳳凰說，2戶受災戶低收入戶，其中1戶家庭有6名年幼小孩，最小孩子才幾個月大，連奶粉衣服都沒有，她先跟鄰居借錢給這戶人家買奶粉尿布，感謝消防員辛苦救火，感謝區長、市府團隊第一時間協助將受災戶安置飯店。

隔天市長黃敏惠指示社會處副處長溫秋蘭送受災戶慰問金，感謝星堡保全董事長送慰問金1萬元，行善團送受災戶每戶1萬元，慈濟也送受災戶慰問金1萬元，感謝金旺成小黑工程送6名小孩1戶6萬元，另給獨居長輩2萬元，行濟公德會送10萬元給6小孩，給獨居長輩2萬元，玉山國中送1萬元，垂揚國小1萬元，興德水電1萬2千元，太保愛心慈善會送6小孩1戶6000元，給獨居長輩2000元。

馬鳳凰感謝捐善款各位大德，她沒幫忙募款也不經收善款，所有善款都是捐款人直接拿給受災戶，大家的善款買物資奶粉尿布衣服已經夠用了，感謝大家幫忙，她請受災戶善款善用，租房子跟小孩子的生活費暫時度過難關，請大家不要再送物資。「感謝里民帥哥們，合力幫忙滅火，有你們的幫忙，才沒造成更大的危險，感恩有你們， 擁護車店里，感謝大家幫忙。」

嘉市西區車店里新建街1處巷弄6間木屋，12日晚間大火燒毀，其中2戶低收入戶，災後市府與嘉邑行善團等慈善團體人士，及時送暖，共同捐助度難關。記者魯永明／翻攝
獨居 小孩 受災戶

