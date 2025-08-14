颱風過後通電不久聞爆炸聲 台東凌晨相連2鐵皮屋燒光光

台東卑南鄉山區溫泉路336巷兩棟相連的鐵皮屋，今天凌晨1點40分左右，突然起火燃燒，現場傳出多次爆炸聲，嚇醒附近居民。由於颱風帶來的狂風暴雨，山路狹小又有路樹倒塌，消防人員必須邊清障邊前進，救援一度受阻，所幸確認屋內沒有人員受困，火勢在2個小時後才被完全控制。

凌晨1點多，卑南鄉溫泉路336巷的山區陷入一片火光，濃煙直竄天際。附近民眾被巨大的爆炸聲驚醒，立刻撥打119報案。不過救援並不容易，山路原本就狹窄，大型水箱車無法直接開上山，再加上楊柳颱風挾帶強風豪雨，沿途到處是倒塌的路樹。消防人員與居民合力清理障礙，才能繼續趕往現場。

當救災人員抵達時，兩棟相連的鐵皮屋已全面燃燒，現場一度傳出疑似有人受困，但隨後屋主朋友趕到，表示當晚和屋主並沒住在屋內，隔壁鄰居也人在外地，讓所有人鬆了一口氣。附近民眾表示，颱風過後當地曾停電，直到搶修通電後不久，就聽見爆炸聲，火勢隨即竄起。