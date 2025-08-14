影／稱吃了安眠藥 淡海新市鎮轎車衝上人行道撞整排機車翻覆

新北市昨天上午7時許有1名54歲男子自稱感冒身體不適，開車衝上新莊警分局門口紅磚道撞傷2名行人、撞損2輛汽車；今天上午7時許又有1名44歲男子自稱昨晚服用安眠藥，在淡海新市鎮開車失控衝撞路旁10輛機車翻覆。

今天上午的車禍地點在淡水區新市三路二段297號前，警方獲報有汽車撞機車翻覆交通事故，員警趕抵時謝姓駕駛已自行脫困逃出車外，沒有其他人受傷但有許多民眾圍觀。謝男酒測值0、身上無明顯外傷，自稱昨晚睡前曾服用安眠藥，車禍之後頭還是很暈，稍後安排預防性送醫檢查。