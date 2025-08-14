快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

聽新聞
0:00 / 0:00

影／稱吃了安眠藥 淡海新市鎮轎車衝上人行道撞整排機車翻覆

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市昨天上午7時許有1名54歲男子自稱感冒身體不適，開車衝上新莊警分局門口紅磚道撞傷2名行人、撞損2輛汽車；今天上午7時許又有1名44歲男子自稱昨晚服用安眠藥，在淡海新市鎮開車失控衝撞路旁10輛機車翻覆。

今天上午的車禍地點在淡水區新市三路二段297號前，警方獲報有汽車撞機車翻覆交通事故，員警趕抵時謝姓駕駛已自行脫困逃出車外，沒有其他人受傷但有許多民眾圍觀。謝男酒測值0、身上無明顯外傷，自稱昨晚睡前曾服用安眠藥，車禍之後頭還是很暈，稍後安排預防性送醫檢查。

路過車輛的行車記錄器拍到事故過程，謝男駕車衝上人行道，左側車身撞倒路旁停車格整排機車，他的轎車隨後翻覆4輪朝天，現場共有10輛機車遭撞擊受損。淡水警分局已陸續通知機車車主製作筆錄，並呼籲民眾身體不適或服藥後應避免開車，以免發生事故害人害己。

新北市淡海新市鎮上午有轎車衝上人行道，撞倒路旁停車格整排機車，轎車隨後翻覆4輪朝天，現場共有10輛機車遭撞擊受損，肇事駕駛自稱昨晚吃了安眠藥。記者林昭彰／翻攝
新北市淡海新市鎮上午有轎車衝上人行道，撞倒路旁停車格整排機車，轎車隨後翻覆4輪朝天，現場共有10輛機車遭撞擊受損，肇事駕駛自稱昨晚吃了安眠藥。記者林昭彰／翻攝
新北市淡海新市鎮上午有轎車衝上人行道，撞倒路旁停車格整排機車，轎車隨後翻覆4輪朝天，現場共有10輛機車遭撞擊受損，肇事駕駛自稱昨晚吃了安眠藥。記者林昭彰／翻攝
新北市淡海新市鎮上午有轎車衝上人行道，撞倒路旁停車格整排機車，轎車隨後翻覆4輪朝天，現場共有10輛機車遭撞擊受損，肇事駕駛自稱昨晚吃了安眠藥。記者林昭彰／翻攝

車禍 淡水 交通事故

延伸閱讀

北市南港「畸形」停車格卡行人又壓縮車道 里長轟奇觀

樹林中年男騎機車疑闖紅燈 衝撞轎車車頭送醫不治

影／新莊休旅車失控衝上警局人行道 2行人遭撞1人遭壓車底

影／高雄路口救護車急煞...仍撞綠燈直行轎車 轎車主吃罰單

相關新聞

影／稱吃了安眠藥 淡海新市鎮轎車衝上人行道撞整排機車翻覆

新北市昨天上午7時許有1名54歲男子自稱感冒身體不適，開車衝上新莊警分局門口紅磚道撞傷2名行人、撞損2輛汽車；今天上午7...

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

高市今年8月舉辦「銀髪好聲音」歌唱大賽活動傳憾事！80歲蘇姓老翁參加南區初賽，在舞台上歌聲嘹亮，沒料，唱到一半，整個人突...

楊柳颱風後傳一死意外 嘉義布袋7旬老翁跌落水池死亡

楊柳颱風後傳出一死意外，嘉義縣布袋鎮疑似有人落水，消防局今天獲報台17線與台61線布袋聯絡道路口有浮屍，趕往將人從水中拉...

颱風過後通電不久聞爆炸聲 台東凌晨相連2鐵皮屋燒光光

台東卑南鄉山區溫泉路336巷兩棟相連的鐵皮屋，今天凌晨1點40分左右，突然起火燃燒，現場傳出多次爆炸聲，嚇醒附近居民。由...

基警統計數百輛掛註銷車牌、報廢車路上跑 289件還對它沒輒

基隆市警局統計自民國112年1月至113年9月間，查獲汽機車交通違規案件44萬579件，其中以科技設備偵測有5萬4065...

高雄人孔蓋因大雨位移 婦人騎機車跌落摔傷

高雄市楠梓區1處下水道人孔蓋，經常一逢大雨便冒水噴動，13日晚楠梓因楊柳颱風強降雨，人孔蓋再度因噴水移位，導致1名婦人騎機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。