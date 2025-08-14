聽新聞
獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景
高市今年8月舉辦「銀髪好聲音」歌唱大賽活動傳憾事！80歲蘇姓老翁參加南區初賽，在舞台上歌聲嘹亮，沒料，唱到一半，整個人突往後仰倒地不起，嚇壞在場人，雖有人當場施以心肺復甦術急救，但送醫後仍不治，和燒肉粽歌王郭金發猝死場景一樣。
為培養高市長者優良休閒活動風氣，促進身心健康，享受樂活退休人生，並利用活動宣傳拒買私菸、私酒以及酒後找代駕觀念，市府社會局、民政局及財政局共同舉辦114年「銀髪好聲音」歌唱大賽活動，共有669位銀髮族報名。
8月12日進行長青組「南區初賽」，每個區都有100餘人報名參賽，每區只錄取3名進入決賽，約80歲的蘇姓老翁當天精心打扮，穿著發亮的襯衫、西裝及白色長褲，在舞台上歌聲嘹亮，宛如藝人，沒料，唱到一半，整個人突然往後仰，當場倒地不起。
在場工作人員及參加比賽的歌友目擊當場驚呼，有人隨即趨前檢視蘇翁的狀況，並當場對他施以CPR（心肺復甦術）急救，雖經送醫急救，但仍傳出不治的不幸消息。
蘇翁在最愛的歌唱到一半於舞台上人生畫下句點的意外，和傳唱大街小巷的閩南語歌曲「燒肉粽」郭金發當年發生的憾事一樣，讓同齡的歌友不勝唏噓。
2016年10月8日，郭金發在鳳山區公所於衛武營藝術文化中心籌備處園區空地舉辦的重陽節敬老演唱會也是唱歌時昏倒，送醫急救不治，享壽72歲。
