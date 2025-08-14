獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

高市今年8月舉辦「銀髪好聲音」歌唱大賽活動傳憾事！80歲蘇姓老翁參加南區初賽，在舞台上歌聲嘹亮，沒料，唱到一半，整個人突往後仰倒地不起，嚇壞在場人，雖有人當場施以心肺復甦術急救，但送醫後仍不治，和燒肉粽歌王郭金發猝死場景一樣。

為培養高市長者優良休閒活動風氣，促進身心健康，享受樂活退休人生，並利用活動宣傳拒買私菸、私酒以及酒後找代駕觀念，市府社會局、民政局及財政局共同舉辦114年「銀髪好聲音」歌唱大賽活動，共有669位銀髮族報名。

8月12日進行長青組「南區初賽」，每個區都有100餘人報名參賽，每區只錄取3名進入決賽，約80歲的蘇姓老翁當天精心打扮，穿著發亮的襯衫、西裝及白色長褲，在舞台上歌聲嘹亮，宛如藝人，沒料，唱到一半，整個人突然往後仰，當場倒地不起。

在場工作人員及參加比賽的歌友目擊當場驚呼，有人隨即趨前檢視蘇翁的狀況，並當場對他施以CPR（心肺復甦術）急救，雖經送醫急救，但仍傳出不治的不幸消息。

蘇翁在最愛的歌唱到一半於舞台上人生畫下句點的意外，和傳唱大街小巷的閩南語歌曲「燒肉粽」郭金發當年發生的憾事一樣，讓同齡的歌友不勝唏噓。