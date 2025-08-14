基警統計數百輛掛註銷車牌、報廢車路上跑 289件還對它沒輒

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警局統計自民國112年1月至113年9月間，查獲汽機車交通違規案件44萬579件，其中以科技設備偵測有5萬4065件，占12.27%，經送監理機關無法告發有289件，車主死亡162件、報廢78件、失竊22件、環保車體回收17件。審計單位要求加強即時攔查取締。警方表示，已會同監理單位加強聯合稽查。

基隆審計室在113年度基隆市總決算審核報告指出，基隆市警方用科技設備輔助查核交通違規案件，但近年發現數百輛汽機車使用註銷車牌或回收報廢車行駛，有部分車輛甚至持續發生違規情事。

根據基隆市警局統計，112年1月至113年9月間查獲汽機車交通違規案件有44萬579件，其中以科技設備偵測發現者有5萬4065件，占12.27%。經公路監理機關查對違規車輛或車牌無法確認，後續無法告發共289件，分別為車主已死亡162件、報廢78件、失竊22件、環保車體回收17件、車主拒不過戶9件、冒名購車1件。

審計室還查出，這期間查獲的違規汽機車，其中有35輛持續發生違規行為被拍到，違規次數從2到6次不等，都是無法告發。

審計室指出，市警局對這些非法車輛或車牌持續在道路行駛且違規情事，因無法告發，尚無後續相關積極處理作為。為有效解決非法車輛行駛道路或可能運用犯案等情事，函請警察局研議會同監理及環保等機關組成跨單位聯合稽查小組加強擱查取締，並於執行巡邏勤務時，加強運用「AI巡防系統」功能即時攔查，以有效遏阻非法車牌（輛）違法行駛行為。

基隆市警局回應表示，每月規畫「環監警聯合稽查」勤務，加強取締違法牌照車輛，並函請公路局台北市區監理所基隆監理站共同執行聯合稽查專案勤，針對違規案件加強取締。

基隆市警察局在現有的巡邏車陸續加配具有車牌辨識能力AI科技巡防系統，能協助警察在巡邏時，立即正確地辨識可疑的車輛，可即時辨識失竊車輛、偽造車牌等功能。

去年12月警方巡邏經七堵福五街路邊停車格時，巡邏車配備的AI科技巡防系統發出嗶叫聲，查獲一輛小客車懸掛偽造車牌，通知車主到案供稱是網購偽造車牌，警方依違反道路交通管理處罰條例告發，並依行使偽造特種文書罪嫌函辦。車主因車牌被註銷，花1萬5千元上網購2面偽造車牌。

警方說，懸掛偽造車牌，除依道路交通管理處罰條例開罰，還涉犯刑法行使偽造特種文書罪，呼籲民眾不要購買來路不明車輛、使用偽造車牌，以免觸法。

AI巡防系統提供行動車牌辨識、即時影像傳輸等功能，行動車牌辨識功能連接警政署協尋車輛資料庫，可透過雙攝影機對前方多車道和路側停放車輛進行辨識。

基隆市警察局在現有的巡邏車陸續加配具有車牌辨識能力AI科技巡防系統，可即時辨識失竊車輛、偽造車牌等功能。記者游明煌／翻攝
