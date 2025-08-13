聽新聞
高雄人孔蓋因大雨位移 婦人騎機車跌落摔傷
高雄市楠梓區1處下水道人孔蓋，經常一逢大雨便冒水噴動，今晚楠梓因楊柳颱風強降雨，人孔蓋再度因噴水移位，導致1名婦人騎機車路過，機車掉進人孔，婦人摔傷。
據了解，高雄因楊柳颱風帶入螺旋雨帶形成強降雨，在楠梓區瑞屏路與海專路口中央的下水道人孔蓋再因豪雨冒水，才將人孔蓋噴開。
今晚8時許，63歲的蕭姓婦人騎機車，經過瑞屏路與海專路口，不巧因人孔蓋位移，因大雨又天色昏暗，沒注意路口中央的下水道人孔蓋掀開，致機車跌入人孔，卡在洞口，蕭婦摔倒受傷。
警方據報到場，對蕭婦酒測，無酒精反應，立即將人孔蓋回復原位。不過，據當地居民了解，這路口已經多次逢大雨就冒水，造成人孔蓋位移，應對相關單位提出國賠。
