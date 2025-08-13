聽新聞
0:00 / 0:00

高雄人孔蓋因大雨位移 婦人騎機車跌落摔傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市楠梓區1處下水道人孔蓋，經常一逢大雨便冒水噴動，今晚楠梓因楊柳颱風強降雨，人孔蓋再度因噴水移位，導致1名婦人騎機車路過，機車掉進人孔，婦人摔傷。

據了解，高雄因楊柳颱風帶入螺旋雨帶形成強降雨，在楠梓區瑞屏路與海專路口中央的下水道人孔蓋再因豪雨冒水，才將人孔蓋噴開。

今晚8時許，63歲的蕭姓婦人騎機車，經過瑞屏路與海專路口，不巧因人孔蓋位移，因大雨又天色昏暗，沒注意路口中央的下水道人孔蓋掀開，致機車跌入人孔，卡在洞口，蕭婦摔倒受傷。

警方據報到場，對蕭婦酒測，無酒精反應，立即將人孔蓋回復原位。不過，據當地居民了解，這路口已經多次逢大雨就冒水，造成人孔蓋位移，應對相關單位提出國賠。

高雄市楠梓區海專路與瑞屏路口的人孔蓋，因大雨冒水位移，婦人的機車掉落人孔，她也摔傷。記者林保光／翻攝
高雄市楠梓區海專路與瑞屏路口的人孔蓋，因大雨冒水位移，婦人的機車掉落人孔，她也摔傷。記者林保光／翻攝

豪雨 強降雨 楊柳颱風

延伸閱讀

中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

颱風楊柳襲台 釀1失蹤112受傷

颱風楊柳加速遠離 估入夜台灣本島及澎湖脫離暴風圈

楊柳颱風深夜將登陸福建廣東 恐成大陸今年以來最強「狠角色」

相關新聞

高雄人孔蓋因大雨位移 婦人騎機車跌落摔傷

高雄市楠梓區1處下水道人孔蓋，經常一逢大雨便冒水噴動，今晚楠梓因楊柳颱風強降雨，人孔蓋再度因噴水移位，導致1名婦人騎機車...

新北環快車破胎迫停…翁揮手示警攔不住 女駕駛猛一撞2車全稀爛

新北環河快速道路三重路段往板橋方向傍晚6時18分發生追撞車禍，1輛客貨車因破胎迫停於外側車道，駕駛人70歲吳姓老翁到車輛...

詐助理費案 竹市議員陳治雄撤上訴 定讞後解職

國民黨新竹市議員陳治雄被查出擔任議員期間詐領助理費279萬餘元，遭新竹地院判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，陳原本向高院...

網軍抹黑吳秉叡案 蔣根煌之子判無罪

新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋被控2023年立委選舉期間，委託「網軍」在社群平台上發文抹黑對手民進黨立委吳秉叡「性侵女實習...

三峽鐵工廠宿舍火警 4移工及時逃生無人傷亡

新北市三峽區一間鐵工廠宿舍，稍早傍晚6點45分左右發生火警，警消獲報後迅速趕抵現場撲滅火勢，初步了解起火點位於2樓外籍移...

台中曳引車和機車碰撞 騎士閃避倒竹受傷送醫

台中市東勢區龍安橋今天發生曳引車與重機擦撞事故，女騎士為閃倒下竹子發生車禍，左腳骨折送醫，肇事原因警方調查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。