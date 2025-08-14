把巷口「慢」字塗黃 高雄女子恐挨罰

快訊

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導

高雄市三民區天祥一路100巷地面白色的「慢」字，遭一名婦人塗成黃色，過程被拍下並檢舉，交通局指已違反道路交通管理處罰條例。記者王昭月／翻攝
私改道路標線常引發爭議，高雄一名女子在巷弄地面將「慢」字漆成黃色，被質疑破壞標線。交通局指此舉已違反道路交通管理處罰條例，可罰1200元至2400元，道路標線具抗滑、反光、不變質特性，呼籲勿私自塗改，若造成事故，須負相關責任。

交通局副局長劉建邦表示，道路標線需按CNS標準，透過專業機具畫設，與一般使用的油漆不同，民眾切勿私自塗改，否則若造成事故，需負責任。

被民眾檢舉擅自變更標線的地點在三民區天祥一路100巷，經查，涉將地面白色「慢」字塗成黃色的女子，是想用醒目的黃漆提醒用路人小心慢行，但私繪標線行為已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定，警察局可依相關事證取締。

高雄過去也曾發生私繪標線案例，2022年楠梓區有巷弄全線畫上紅線禁止停車，但前後支道的巷弄竟被住戶私畫停車格還搭建車棚，被質疑「一里二制」，當年下半年，警方在該路共舉發7件。

林園區多年前則有宮廟在中芸路面噴漆寫上大大的「孝」字，引發熱議。

宮廟表示，應神明指示，才用水性油漆寫下「孝」，盼提醒世人行孝，原以為雨水沖刷就沒了，沒想到好幾場大雨後孝字還在。由於「孝」字未侵害到標線，最後歸類為道路遭潑灑油漆，由環保局以違反廢棄物清理法裁罰行為人。

高雄人孔蓋因大雨位移 婦人騎機車跌落摔傷

高雄市楠梓區1處下水道人孔蓋，經常一逢大雨便冒水噴動，今晚楠梓因楊柳颱風強降雨，人孔蓋再度因噴水移位，導致1名婦人騎機車...

新北環快車破胎迫停…翁揮手示警攔不住 女駕駛猛一撞2車全稀爛

新北環河快速道路三重路段往板橋方向傍晚6時18分發生追撞車禍，1輛客貨車因破胎迫停於外側車道，駕駛人70歲吳姓老翁到車輛...

廣角鏡／八里食品倉庫起火 燒毀千坪

新北市八里區商港五路昨天清晨發生工廠火警，從事食品原料進口貿易、通過ＩＳＯ二○○○和ＨＡＣＣＰ認證的品元實業公司商港廠，...

三峽鐵工廠宿舍火警 4移工及時逃生無人傷亡

新北市三峽區一間鐵工廠宿舍，稍早傍晚6點45分左右發生火警，警消獲報後迅速趕抵現場撲滅火勢，初步了解起火點位於2樓外籍移...

台中曳引車和機車碰撞 騎士閃避倒竹受傷送醫

台中市東勢區龍安橋今天發生曳引車與重機擦撞事故，女騎士為閃倒下竹子發生車禍，左腳骨折送醫，肇事原因警方調查中。

