快訊

受三元能源火災波及…台泥財損出爐 獲利影響初估110億

不斷更新／楊柳颱風快閃！16縣市宣布「是否放颱風假」 14日停班課資訊一覽

英美都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

台中曳引車和機車碰撞 騎士閃避倒竹受傷送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區龍安橋今天發生曳引車與重機擦撞事故，女騎士為閃倒下竹子發生車禍，左腳骨折送醫，肇事原因警方調查中。

台中市東勢警分局表示，東勢區今下午發生車禍，一名女騎士為閃避倒下的竹子，不慎與曳引車發生擦撞，造成左腳開放性骨折，所幸意識清楚，已送醫救治。

今天傍晚5時11分，東勢區龍安橋往谷關方向，65歲陳姓男子駕駛曳引車由東勢往和平方向行駛，途經該路段時，左側山坡有竹子倒下，對向23歲楊姓女子騎車由和平往東勢方向行駛，為閃避該竹子向左偏移，意外與曳引車左後輪擦撞，重機倒地。

事故造成楊女左腳開放性骨折，警方及救護人員到場後，將其送往豐原醫院治療，目前意識清楚無生命危險。警方已在現場維持交通秩序並完成測繪，詳細肇因仍待釐清。

警方呼籲，山區道路易受天候及地形影響，駕駛人行經時應放慢車速、保持安全距離並隨時注意路況，如遇突發障礙物應減速並採安全方式閃避，以確保自身與其他用路人安全。

台中市東勢區今天發生車禍，騎士受傷送醫。圖／警方提供
台中市東勢區今天發生車禍，騎士受傷送醫。圖／警方提供

骨折 曳引車 台中市

延伸閱讀

影／驚悚瞬間曝光！楊柳颱風吹落大樓裝飾玻璃 路過女騎士險被砸

原住民委託代書買地竟被設定抵押500萬 東勢地政所及時阻詐

北市南港轎車遭曳引車碰撞暴衝 連撞3車衝上人行道2人送醫

桃園曳引車轉彎掃倒機車騎士 鋼構超出車尾釀擦撞遭罰

相關新聞

台中曳引車和機車碰撞 騎士閃避倒竹受傷送醫

台中市東勢區龍安橋今天發生曳引車與重機擦撞事故，女騎士為閃倒下竹子發生車禍，左腳骨折送醫，肇事原因警方調查中。

颱風天台中傳墜河 老翁出門未歸、堤邊留拐杖…消防搜索中

台中市西區博館路、麻園頭溪今傳出疑似有人墜河，現場還找到疑似當是老翁留下的拐杖，轄區第一分局上午也接獲家屬報案，表示家中...

頭痛人物又來了！這回在基隆火車站南站潑灑稀飯和啤酒 鐵警逮捕送辦

余姓男子多次基隆火車站南站滋事，令站務人員感到苦惱，鐵路警察一度大陣仗進駐防範。余男今天又現身南站，並朝民眾潑灑啤酒和稀...

無視禁令！楊柳颱風男到東港海邊觀浪撿物 海巡查獲首開罰

楊柳來勢洶洶，為屏東帶來強風豪雨，海邊也封鎖限制民眾進入。不過屏東東港南平海堤，今日上午一名鍾姓男子無視禁令，疑似到海邊...

男子忽到鍋貼店拖走瓦斯桶回家緊抱 警消溝通逾90分鐘才鬆手

彰化縣一名35歲男子今11點多從隔壁鍋貼店搬一桶瓦斯回家，鄰居和家人擔心發生意止，連忙通報警消，警消趕到發現男子抱瓦斯桶...

麥當勞魔力！三峽阿伯開車吃感冒藥恍神 進出得來速連撞7車

新北市三峽區今天凌晨發生一起離奇車禍，一名66歲的高姓阿伯在家服用感冒藥後精神不濟恍神，仍堅持開車出門買麥當勞，結果不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。