台中曳引車和機車碰撞 騎士閃避倒竹受傷送醫
台中市東勢區龍安橋今天發生曳引車與重機擦撞事故，女騎士為閃倒下竹子發生車禍，左腳骨折送醫，肇事原因警方調查中。
台中市東勢警分局表示，東勢區今下午發生車禍，一名女騎士為閃避倒下的竹子，不慎與曳引車發生擦撞，造成左腳開放性骨折，所幸意識清楚，已送醫救治。
今天傍晚5時11分，東勢區龍安橋往谷關方向，65歲陳姓男子駕駛曳引車由東勢往和平方向行駛，途經該路段時，左側山坡有竹子倒下，對向23歲楊姓女子騎車由和平往東勢方向行駛，為閃避該竹子向左偏移，意外與曳引車左後輪擦撞，重機倒地。
事故造成楊女左腳開放性骨折，警方及救護人員到場後，將其送往豐原醫院治療，目前意識清楚無生命危險。警方已在現場維持交通秩序並完成測繪，詳細肇因仍待釐清。
警方呼籲，山區道路易受天候及地形影響，駕駛人行經時應放慢車速、保持安全距離並隨時注意路況，如遇突發障礙物應減速並採安全方式閃避，以確保自身與其他用路人安全。
