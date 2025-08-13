彰化男持刀搶機車又搬瓦斯桶反鎖 鄰居緊張報警

彰化縣員林市35歲男子今天中午持刀要搶路人機車，又從隔壁鄰居搬瓦斯桶回家，鄰居擔心他引爆瓦斯趕緊報警，員警及消防員到場發現男子反鎖屋內，最後趁其開門壓制，解除危機。

彰化縣警察局員林分局今天中午分別接獲2起報案，35歲男子先是在員林市一處路口持鐮刀要搶走路人機車，因對方極力反抗，他決定棄車徒步離開。

警方表示，約過4分鐘，男子回到住處，從隔壁鄰居搬走瓦斯桶回自家，並將住家鐵捲門拉下，鄰居擔心男子引爆瓦斯立即報警，之後由家屬協助拉開鐵捲門。

消防人員獲報抵達，於男子住家後方以五用氣體偵測器偵測到數值，現場由彰化縣消防局第二大隊員林分隊小隊長蔡信成指揮，布水線防護，之後大隊長葉清添也到場，並調用消防機器人防護。

因男子反鎖屋內，消防人員使用消防機器人撞擊大門吸引男子注意，趁其開門查看時，人員向前將他壓制，後續使用排煙機通風，確認現場瓦斯完全逸散，下午1時許解除狀況。警方表示，目前男子情緒不穩，詳細案情仍待釐清。