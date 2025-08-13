頭痛人物又來了！這回在基隆火車站南站潑灑稀飯和啤酒 鐵警逮捕送辦

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

余姓男子多次基隆火車站南站滋事，令站務人員感到苦惱，鐵路警察一度大陣仗進駐防範。余男今天又現身南站，並朝民眾潑灑啤酒和稀飯，鐵警獲報前往制伏後，將依涉犯強制及恐嚇公眾罪製作筆錄，再將全案移送基隆地檢署偵辦。

余姓男子是台鐵基隆站人員眼中的頭痛人物，最近的滋擾行為是7月31日、8月1日，在南站大廳對人咆哮、騎腳踏車、在站內吸菸，還在售票窗口的檯面熄滅菸蒂。

台鐵產業工會8月7日發表聲明，指北區營運處的「一等站」，僅基隆站、萬華站沒有鐵警據點，並成為交通部長期漠視的治安死角。余男高密度的騷擾攻擊，造成基隆站人員不堪負荷，報警處理顯見無用，急需長期保全人力進駐。

工會還說，台鐵幾年前就被列為關鍵基礎設施之一，但從台鐵攻擊事件，顯見政府對於關鍵基礎設施的保護形同虛設。台鐵若連日常維安都做不好，有何社會防衛韌性可言？

鐵路警察局台北分局隔天起加派力，前往基隆火車站巡邏防護，後來改採員警駐點，維護安全和秩序。

余男今天上午10時許又現身基隆火車站，干擾在南站廣場跳土風舞的民眾。站方接獲民眾反映後，通報駐點的鐵路警察出面勸阻。

余男離開後不到10分鐘 ，又回到南站廣場，並朝現場民眾潑灑稀飯和啤酒。鐵警到場後將他制伏，準備帶回調查時，余男表示要如廁，結果把自己反鎖在廁間，與鐵警和基隆火車站長徐天安僵持1個多小時才開門，接受警方帶回調查。

鐵警台北分局表示，余男今天在南站2樓廣場，疑似酒後潑灑白粥、啤酒並大聲咆哮。員警獲報到場制止，余男仍持續瘋狂咆哮，為防余男及他人生命、身體受危害，依警察職權行使法施以保護管束，並依涉嫌違反刑法強制、恐嚇公眾罪準現行犯逮捕，全案調查後將移送基隆地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

余姓男子今天在基隆火車站南站廣場，朝民眾潑灑啤酒和稀飯，鐵警制伏後，將依涉犯強制及恐嚇公眾罪製作筆錄送辦。記者邱瑞杰／翻攝
