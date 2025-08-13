快訊

無視禁令！楊柳颱風男到東港海邊觀浪撿物 海巡查獲首開罰

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

楊柳來勢洶洶，為屏東帶來強風豪雨，海邊也封鎖限制民眾進入。不過屏東東港南平海堤，今日上午一名鍾姓男子無視禁令，疑似到海邊觀浪並撿拾物品，被海巡人員攔查，是今年屏東縣首例，將裁罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

海巡署南部分署第五岸巡隊東港安檢所人員，今日上午8時10分，巡查至東港南平里海堤（將軍廟）一帶，發現1名鍾姓男子無視禁令進入海岸警戒區，即上前告知其已違反災害防救法所列規範，並開立舉發單函送屏東縣政府裁處。

颱風來襲前，屏東縣災害應變中心發布禁（限）制令，公告執行岸際勸離作業，公告畫定海域、港口、海岸、登山步道及各溪流區域範圍，為颱風期間警戒區，非持有通行證件，不得進入。

第五岸巡隊呼籲，颱風期間各縣市政府發布禁（限）制令，未經許可進入警戒區域，海巡署將依法開立舉發單函送縣（市）政府裁處，依災害防救法可裁罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。也呼籲民眾為確保民眾自身安全，切勿前往海邊、岸際觀浪及遊憩。

今日上午屏東東港南平海堤一民眾無視禁令，疑似到海邊觀浪並撿拾物品，被海巡人員攔查開單。圖／第五岸巡隊提供
今日上午屏東東港南平海堤一民眾無視禁令，疑似到海邊觀浪並撿拾物品，被海巡人員攔查開單。圖／第五岸巡隊提供
今日上午屏東東港南平海堤一民眾無視禁令，疑似到海邊觀浪並撿拾物品，被海巡人員攔查開單。圖／第五岸巡隊提供
今日上午屏東東港南平海堤一民眾無視禁令，疑似到海邊觀浪並撿拾物品，被海巡人員攔查開單。圖／第五岸巡隊提供

東港 海巡署 楊柳颱風 屏東縣政府

