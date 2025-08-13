聽新聞
0:00 / 0:00
男子忽到鍋貼店拖走瓦斯桶回家緊抱 警消溝通逾90分鐘才鬆手
彰化縣一名35歲男子今11點多從隔壁鍋貼店搬一桶瓦斯回家，鄰居和家人擔心發生意止，連忙通報警消，警消趕到發現男子抱瓦斯桶坐在家中，經耐心勸說一個多小時，他才願意鬆手放開瓦斯桶，被戒護送醫治療。
據了解，這名男子與伯父同住，今不知何故到隔壁鍋貼店，拆下並搬走重量20公斤一桶瓦斯桶拖回家，時值近午鍋貼店十分忙碌，被男子此舉嚇到，制止無效，男子把瓦斯桶拖進家裡後抱著不放。
彰化縣消防局員林消防分隊出動兩輛消防車、1輛救護車和11名消防人員到場，連同警方連番勸說，男子不為所動也不多說話，經警消一再勸導，下午1點多男子才放開瓦斯桶，被消防救護人員送上救護車到醫院，周邊居民聽說瓦斯桶已物歸原位，安全無虞才鬆了一口氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言