男子忽到鍋貼店拖走瓦斯桶回家緊抱 警消溝通逾90分鐘才鬆手

彰化縣一名35歲男子今11點多從隔壁鍋貼店搬一桶瓦斯回家，鄰居和家人擔心發生意止，連忙通報警消，警消趕到發現男子抱瓦斯桶坐在家中，經耐心勸說一個多小時，他才願意鬆手放開瓦斯桶，被戒護送醫治療。

據了解，這名男子與伯父同住，今不知何故到隔壁鍋貼店，拆下並搬走重量20公斤一桶瓦斯桶拖回家，時值近午鍋貼店十分忙碌，被男子此舉嚇到，制止無效，男子把瓦斯桶拖進家裡後抱著不放。