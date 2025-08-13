快訊

男子忽到鍋貼店拖走瓦斯桶回家緊抱 警消溝通逾90分鐘才鬆手

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名35歲男子今11點多從隔壁鍋貼店搬一桶瓦斯回家，鄰居和家人擔心發生意止，連忙通報警消，警消趕到發現男子抱瓦斯桶坐在家中，經耐心勸說一個多小時，他才願意鬆手放開瓦斯桶，被戒護送醫治療。

據了解，這名男子與伯父同住，今不知何故到隔壁鍋貼店，拆下並搬走重量20公斤一桶瓦斯桶拖回家，時值近午鍋貼店十分忙碌，被男子此舉嚇到，制止無效，男子把瓦斯桶拖進家裡後抱著不放。

彰化縣消防局員林消防分隊出動兩輛消防車、1輛救護車和11名消防人員到場，連同警方連番勸說，男子不為所動也不多說話，經警消一再勸導，下午1點多男子才放開瓦斯桶，被消防救護人員送上救護車到醫院，周邊居民聽說瓦斯桶已物歸原位，安全無虞才鬆了一口氣。

彰化縣員林市一名男子把隔壁鍋貼店的瓦斯桶拖回家，警消據報趕到處理。記者黃仲裕／攝影
彰化縣員林市一名男子把隔壁鍋貼店的瓦斯桶拖回家，警消據報趕到處理。記者黃仲裕／攝影
彰化縣員林市區一家鍋貼店的瓦斯桶被鄰居男子拖回家，引起附近居民驚慌，通報警消到場。圖／民眾提供
彰化縣員林市區一家鍋貼店的瓦斯桶被鄰居男子拖回家，引起附近居民驚慌，通報警消到場。圖／民眾提供

鄰居 救護車

