麥當勞魔力！三峽阿伯開車吃感冒藥恍神 進出得來速連撞7車

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽區今天凌晨發生一起離奇車禍，一名66歲的高姓阿伯在家服用感冒藥後精神不濟恍神，仍堅持開車出門買麥當勞，結果不僅在自家停車場就撞到柱子，進入麥當勞前擦撞路旁4輛機車，離開後又擦撞3輛汽機車，卻能順利通過得來速車道外帶餐點毫髮無傷，讓人讚嘆麥當勞的魔力。

阿伯經測無酒、毒駕，僅血壓偏高，所幸全案無人受傷，但警方不排除將其依刑法公共危險罪嫌送辦。另外針對阿伯駕車跨越雙黃線及肇事逃逸部分，將依違反道路交通管理處罰條例進行舉發。

據阿伯座車行車紀錄器顯示，他凌晨2時38分正要駕車外出時，便先在社區地下室停車場自撞柱子，之後繼續上路，2時42分行經三峽學成路，一連撞倒路旁4部機車卻未停下，將車開進麥當勞得來速車道購買餐點，於3時30分離開得來速時，又在大學路上擦撞3輛停放在路邊停車格的轎車和機車。

後來警方於凌晨3時30分許接獲報案，發現阿伯已沿路擦撞7輛汽、機車，所幸車速不快，沒有造成任何人員傷亡，目前已聯繫到2名受損車輛車主完成調查紀錄表，並持續聯繫其餘車主當中。

新北市三峽區今天凌晨發生一起離奇車禍，一名66歲高姓阿伯在家服用感冒藥後精神不濟恍神，仍堅持開車出門買麥當勞，結果沿路擦撞路旁7輛汽機車，所幸無人受傷。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽區今天凌晨發生一起離奇車禍，一名66歲高姓阿伯在家服用感冒藥後精神不濟恍神，仍堅持開車出門買麥當勞，結果沿路擦撞路旁7輛汽機車，所幸無人受傷。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽區今天凌晨發生一起離奇車禍，一名66歲高姓阿伯在家服用感冒藥後精神不濟恍神，仍堅持開車出門買麥當勞，結果沿路擦撞路旁7輛汽機車，所幸無人受傷。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽區今天凌晨發生一起離奇車禍，一名66歲高姓阿伯在家服用感冒藥後精神不濟恍神，仍堅持開車出門買麥當勞，結果沿路擦撞路旁7輛汽機車，所幸無人受傷。記者蔣永佑／翻攝

