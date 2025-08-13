影／水電工深夜毒駕恍神停路中 派出所長按喇叭沒反應逮人

崔姓男子深夜開車經台北市信義區停在路中，信義警分局六張犁派出所長盧禹澄與員警巡經發現，從車上搜出安非他命吸食器，崔坦承施用安毒，稱看錯紅綠燈，被逮捕依毒品、公共危險罪移送。

警方調查，本月6日晚間近11時，水電工63歲崔姓男子駕駛自小客車經北市信義區吳興街，停在路中央，六張所長盧禹澄與員警甫結束台北大巨蛋棒球賽勤務，駕車巡邏發現，從後方按喇叭仍無反應，下車趨前了解。

崔搖下車窗，員警發現他神情恍惚，懷疑施用毒品，經同意搜索，於車內中央扶手置物箱的菸盒查獲玻璃球吸食器，快篩呈安非他命陽性反應，逮捕他帶回六張所。

崔稱，下班開車回家，不慎誤看到下個路口號誌為紅燈，前一天有施用安非他命，警方採集尿液送驗，詢後移送。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885