聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄婦人擅把巷口「慢」字塗為黃色…交通局：已違法
高雄市天祥一路100巷地面的「慢」字，被一名女子漆上醒目的黃色，過程被民眾拍下，質疑破壞標線，交通局對此表示，此舉已違反道路交通管理條例，可處1200元以上、2400元以下罰鍰。
被民眾檢舉擅自變更標線的地點在三民區天祥一路100巷，經查，涉嫌將地面「慢」字變更顏色的女子，疑是想用醒目的黃色漆提醒用路人小心慢行，但忽略在公有道路私繪標線行為，已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定，警察局可依相關事證取締。
交通局副局長劉建邦表示，道路畫設的永久標線，是按CNS標準，具有抗滑、反光、不變質等特性，需透過專業機具畫設，與一般使用的油漆不同，呼籲民眾切勿私自塗改標線，否則倘若造成相關事故，民眾也須負相關肇責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言