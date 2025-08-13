影／高雄婦人擅把巷口「慢」字塗為黃色…交通局：已違法

高雄市天祥一路100巷地面的「慢」字，被一名女子漆上醒目的黃色，過程被民眾拍下，質疑破壞標線，交通局對此表示，此舉已違反道路交通管理條例，可處1200元以上、2400元以下罰鍰。

被民眾檢舉擅自變更標線的地點在三民區天祥一路100巷，經查，涉嫌將地面「慢」字變更顏色的女子，疑是想用醒目的黃色漆提醒用路人小心慢行，但忽略在公有道路私繪標線行為，已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定，警察局可依相關事證取締。