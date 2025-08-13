快訊

影／高雄婦人擅把巷口「慢」字塗為黃色…交通局：已違法

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導

高雄市天祥一路100巷地面的「慢」字，被一名女子漆上醒目的黃色，過程被民眾拍下，質疑破壞標線，交通局對此表示，此舉已違反道路交通管理條例，可處1200元以上、2400元以下罰鍰。

被民眾檢舉擅自變更標線的地點在三民區天祥一路100巷，經查，涉嫌將地面「慢」字變更顏色的女子，疑是想用醒目的黃色漆提醒用路人小心慢行，但忽略在公有道路私繪標線行為，已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定，警察局可依相關事證取締。

交通局副局長劉建邦表示，道路畫設的永久標線，是按CNS標準，具有抗滑、反光、不變質等特性，需透過專業機具畫設，與一般使用的油漆不同，呼籲民眾切勿私自塗改標線，否則倘若造成相關事故，民眾也須負相關肇責。

高雄市天祥一路100巷地面遭婦把白色的「慢」字塗成黃色，已違反「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第7款規定，警察局可依相關事證取締。記者王昭月／翻攝
警察 高雄市

