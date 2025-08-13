快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳暴風圈外基隆偶刮強風 掛設廣告帆布鷹架難敵風勢倒塌

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中船路旁一座由宮廟掛設廣告帆布的鷹架，今天被強風吹倒，1輛停在道路槽化線的轎車受波及，沒有人員受傷。市府獲報派員往拆除鷹架，防止災害擴大。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中船路旁一座由宮廟掛設廣告帆布的鷹架，今天被強風吹倒，1輛停在道路槽化線的轎車受波及，沒有人員受傷。市府獲報派員往拆除鷹架，防止災害擴大。記者邱瑞杰／攝影

基隆市中船路旁一座由宮廟掛設宣傳活動帆布的鷹架，今天被強風吹倒，1輛停在道路槽化線的轎車受波及，沒有人員受傷。市府獲報著手拆解鷹架，防止災害擴大，避免影響交通。

倒塌的鷹架設立在基隆市三沙灣中船路90巷口的路旁空地，上面懸掛宣傳廟會晚會的帆布。中度颱風楊柳撲向台灣南部，基隆雖然不在暴風圈內，但今天上午仍有短暫雨勢。

這座鷹架上午11時左右被強風吹倒，倒向中船路車道方向時，波及停在路旁槽化線的轎車，並占用部分車道，所幸車內沒人，也沒有人車通過受傷。

基市府接獲通報後應變，協調宮廟人員馬上拆解鷹架，避免衍生其他事故。導據了解，受波及的轎車是當地飲料店的員工停放，宮廟人員說，會與車主洽商賠償事宜。

基隆市中船路旁一座由宮廟掛設廣告帆布的鷹架，今天被強風吹倒，1輛停在道路槽化線的轎車受波及，沒有人員受傷。市府獲報派員往拆除鷹架，防止災害擴大。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中船路旁一座由宮廟掛設廣告帆布的鷹架，今天被強風吹倒，1輛停在道路槽化線的轎車受波及，沒有人員受傷。市府獲報派員往拆除鷹架，防止災害擴大。記者邱瑞杰／攝影

基隆 車道

延伸閱讀

面對楊柳颱風不輕忽 南市府緊急添購發電機 首批分配17區

楊柳颱風即將登陸太麻里 專家：中心翻越中央山脈後可能北漂 台南出海

颱風楊柳來襲 花蓮東大門夜市暫停營業

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

相關新聞

楊柳來襲…高雄5百貨宣布暫停營業 觀浪最高罰25萬元

颱風天不避災，觀浪、逛百貨公司的情形時有所聞，海洋委員會主委管碧玲昨特別宣布，取締颱風中觀浪，將採「媒體公開勸導、現場逕...

影／三仙台「鏡頭君」楊柳颱風天上工…頂14級風 網友喊：兄弟別怕

中颱「楊柳」外圍環流今早觸陸，中心預計今天中午登陸台東，早上7點起開始狂風暴雨，海邊掀起逾3公尺滔天巨浪，東海岸測得10...

影／楊柳颱風襲台！蘭嶼14級狂風暴雨 鄉民：樹都吹到鞠躬90度了

楊柳颱風外圍環流今早接觸台東陸地，其中蘭嶼首當其衝，早上7點50分觀測到14級陣風，島上狂風暴雨，椰油國小老師顏子矞PO...

楊柳颱風來襲闢謠「物資全無」 南市府公開防災整備駁斥不實攻擊

因應楊柳颱風逼近台灣，台南市政府今天上午於永華市政中心召開楊柳颱風防災整備記者會，由市府祕書長尤天厚主持，針對外界質疑市...

別白跑一趟！楊柳攪局 大稻埕夏日節煙火秀今晚取消

受中颱楊柳影響，儘管北市今正常上班課，不過原定今晚大稻埕夏日節施放第二場次煙火，因北市區陣風約8-9級，超出煙火施放標準...

楊柳颱風海陸警報發布後 清水警開出勸離單、關閉高美溼地沙灘

楊柳颱風昨天發布海上陸上警報後，台灣西部海岸僅管風浪如常，清水分局表示，高美溼地仍有遊客駐足，依據颱風警報期間各據點（海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。