颱風凌晨桃園6旬男爆胎手機沒電 眼盲迷航卡路中警助換胎解困

中颱楊柳颱風來襲前夕，桃園市65歲劉姓男子今天凌晨開車返家途中，行經中壢區西園路、南園二路口旁，轎車左前輪突然爆胎，他看手機聯繫有緊急修理的輪胎行要開車過去，不料手機沒電無法導航，「如同眼盲迷航」卡在路中求助，中壢警方剛好巡邏經過，引導劉男至輪胎行換胎上路，劉男再三稱謝。

中壢警方指出，劉男在颱風來襲前，凌晨1時多開車自中壢開車欲走國一中山高返回桃園，不熟悉中壢路況，全靠手機導航，劉開車行經中壢區西園路與南園二路口， 左前輪爆胎，用手機聯繫有緊急修理的輪胎行，對方要他開車過去，未料手機沒電無法導航，航卡在路上無助。