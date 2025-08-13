快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

颱風凌晨桃園6旬男爆胎手機沒電 眼盲迷航卡路中警助換胎解困

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

中颱楊柳颱風來襲前夕，桃園市65歲劉姓男子今天凌晨開車返家途中，行經中壢區西園路、南園二路口旁，轎車左前輪突然爆胎，他看手機聯繫有緊急修理的輪胎行要開車過去，不料手機沒電無法導航，「如同眼盲迷航」卡在路中求助，中壢警方剛好巡邏經過，引導劉男至輪胎行換胎上路，劉男再三稱謝。

中壢警方指出，劉男在颱風來襲前，凌晨1時多開車自中壢開車欲走國一中山高返回桃園，不熟悉中壢路況，全靠手機導航，劉開車行經中壢區西園路與南園二路口， 左前輪爆胎，用手機聯繫有緊急修理的輪胎行，對方要他開車過去，未料手機沒電無法導航，航卡在路上無助。

中壢交通中隊警員吳俊彤巡邏經過，發現劉男站在路旁不知所措，上前查問才知劉男爆胎，手機沒電，受困路中心急如焚，劉男說明原委不知如何是好，吳俊彤熟悉地方，得知劉男所說的輪胎行，距該路口數百公尺，隨即開啟警用機車警示燈，叮囑「慢慢開」，引導劉男前往該輪胎行換胎，劉男感謝稱讚吳員為民服務熱心。

楊梅颱風來襲凌晨，65歲劉男返家途中爆胎，手機沒電無法導航，如同眼盲迷航卡路中，員警引導完成換胎。圖／警方提供
楊梅颱風來襲凌晨，65歲劉男返家途中爆胎，手機沒電無法導航，如同眼盲迷航卡路中，員警引導完成換胎。圖／警方提供

中壢 導航 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風壓境！玉山299名山友急撤 僅剩2隊8人山屋避災

楊柳穿越綠島蘭嶼之間 粉專：颱風將在「太麻里至大武」登陸

颱風楊柳來襲花蓮海岸掀大浪 派員監看公路安全

台南颱風停班課 黃金海岸浪大…有遊客遠觀沒靠近

相關新聞

影／颱風前打電話慘叫後音訊全無 台中39歲男墜山溝8小時獲救

楊柳颱風來襲，台中39歲許姓男子昨天上午獨自前往烏日知高圳步道健身爬山，向許母打一通「很喘，身體不舒服」求救電後後離奇失...

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

宜蘭羅東鎮市區於今天凌晨出現鴕鳥在道路奔跑，民眾嚇壞向警方報案，同時也有人在臉書貼文，「開車開到一半，在麥當勞前驚見鴕鳥...

影／新莊休旅車失控衝上警局人行道 2行人遭撞1人遭壓車底

54歲賴男今天上午7時許駕駛休旅車行經新北市新莊分局門口時，疑因感冒身體不適，車輛失控衝上人行道撞上2名女行人，其中1人...

影／高雄婦人擅把巷口「慢」字塗為黃色…交通局：已違法

高雄市天祥一路100巷地面的「慢」字，被一名女子漆上醒目的黃色，過程被民眾拍下，質疑破壞標線，交通局對此表示，此舉已違反...

影／躲盤查進無尾巷！男車內丟出不明物 桃警一搜是安非他命

桃園一名49歲呂姓男子今凌晨開車行經桃園區中平路，因轉彎未打方向燈遭警方攔查，呂男卻急駛入巷，最後在無尾巷中遭攔下。員警...

颱風凌晨桃園6旬男爆胎手機沒電 眼盲迷航卡路中警助換胎解困

中颱楊柳颱風來襲前夕，桃園市65歲劉姓男子今天凌晨開車返家途中，行經中壢區西園路、南園二路口旁，轎車左前輪突然爆胎，他看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。