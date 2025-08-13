颱風凌晨桃園6旬男爆胎手機沒電 眼盲迷航卡路中警助換胎解困
中颱楊柳颱風來襲前夕，桃園市65歲劉姓男子今天凌晨開車返家途中，行經中壢區西園路、南園二路口旁，轎車左前輪突然爆胎，他看手機聯繫有緊急修理的輪胎行要開車過去，不料手機沒電無法導航，「如同眼盲迷航」卡在路中求助，中壢警方剛好巡邏經過，引導劉男至輪胎行換胎上路，劉男再三稱謝。
中壢警方指出，劉男在颱風來襲前，凌晨1時多開車自中壢開車欲走國一中山高返回桃園，不熟悉中壢路況，全靠手機導航，劉開車行經中壢區西園路與南園二路口， 左前輪爆胎，用手機聯繫有緊急修理的輪胎行，對方要他開車過去，未料手機沒電無法導航，航卡在路上無助。
中壢交通中隊警員吳俊彤巡邏經過，發現劉男站在路旁不知所措，上前查問才知劉男爆胎，手機沒電，受困路中心急如焚，劉男說明原委不知如何是好，吳俊彤熟悉地方，得知劉男所說的輪胎行，距該路口數百公尺，隨即開啟警用機車警示燈，叮囑「慢慢開」，引導劉男前往該輪胎行換胎，劉男感謝稱讚吳員為民服務熱心。
