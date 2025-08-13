聽新聞
台大醫院火警消防急衝現場救災 院方回應最新狀況
台大醫院今天上午驚傳火警意外，起火點位在位常德街的總院西址舊大樓的三樓空橋處，消防局在接獲報案後，緊急派消防車到現場救災。但到場時，火勢已經由醫院員工以滅火器自行撲滅，所以沒有進行疏散病人或民眾離開。
雖然未引起驚慌，也沒有影響患者，台大醫院表示，火災原因是天花板燈具電線短路產生明火冒煙，院內員工發現後隨即通報並撲滅，目前發生意外的區域已經初步完成檢查修復，並恢復正常作業。
上午傳出火災時，消防局馬上派遣車輛、消防人員抵達現場，而火勢已由醫院員工以滅火器撲滅，所以沒有疏散就醫民眾。詳細起火原因，為天花板燈具電線短路，產生明火並冒煙，所幸火勢不大且被迅速撲滅，沒有造成任何損害或影響。
