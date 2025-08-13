聽新聞
夜遊西子灣撞見樹上吊個人 4學生嚇破膽急忙報警
高雄市鼓山區今天凌晨0時許4名學生報案在蓮海路的靈星殿十八王公廟旁樹林看到有人吊掛在樹上，嚇得學生急忙報警，警方到場後證實身分是一名51歲鄭姓男子，但現場無打鬥痕跡、排除外力介入，第一時間已通知家屬前來善後。
據了解，4名學生昨天深夜原本是前往打狗英國領事館夜遊，沒想到卻在徒步走步道時，意外瞥見一旁樹林有人影晃動，仔細一看才驚見是一名沒了氣息的男子吊掛樹上，嚇得4人尖叫逃離急忙報警。
離世的鄭姓男子疑似是被債務問題所困，事發前還曾傳訊息給家人，但不久後就被學生發現吊掛樹上沒了氣息。警方到場後已通知家屬前來處理，同時報請檢察官相驗遺體確認死因，現場因無打鬥痕跡，已排除外力介入可能。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
