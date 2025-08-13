影／颱風前打電話慘叫後音訊全無 台中39歲男墜山溝8小時獲救

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

楊柳颱風來襲，台中39歲許姓男子昨天上午獨自前往烏日知高圳步道健身爬山，向許母打一通「很喘，身體不舒服」求救電後後離奇失聯，家屬焦急報警協尋。警方與消防、民間救難團體合力搜山，歷經8小時，終於在昨晚7時，發現許男墜落8米深山溝受傷，立即救起送醫，許男肋骨斷裂，住院治療中。

台中市警局烏日分局追分派出所長丁鵬揚說明，指昨天上午，許男獨自前往烏日知高圳步道運動爬山，約7時許，許男打電話給許母說「很喘，身體不舒服」，還夾雜幾聲慘叫後就音訊全無。

焦急的家屬衝到知高圳步道遍尋不著後，在昨天上午11時報警求助。警方獲報後，調閱監視器追查，發現許男最後的身影出現在大肚區王福街2巷口，研判他可能已進入人煙稀少的山區。

追分派出所員警莊建凡、陳景賀立即入山搜尋，二人憑藉著豐富的登山經驗，在雜草叢生的山徑中，發現了不尋常的行走足跡，當機立斷，沿著足跡持續搜尋，並不斷高喊著許男，在昨晚約7時，搜救隊伍聽到微弱的呼救聲，摸黑前進，最終在一個8米深的山溝底部，發現了失足跌落、動彈不得的許男。

消防人員立即架設繩索，以吊掛方式救起許男，並緊急送往醫院治療。所幸，經過檢查後，許男意識清楚，並無生命危險。家屬對警消與救難協會的積極搜尋表達萬分感謝，直說如果沒有他們，後果不堪設想。

烏日警分局長劉雲鵬提醒，民眾從事登山健行活動前，應事先評估自身體力狀況，充分了解登山路線並攜帶足夠水糧與通訊設備，避免單獨行動。如不慎迷途或發生緊急情況，請儘速撥打110或119求助，以利警方及相關單位救援。另外呼籲民眾做好防颱準備，避免前往山區，一旦颱風逼近風雨交加，危險機率大幅提升。

台中39歲許男昨獨走步道竟失聯，警方等搜救隊昨晚在8米深山溝發現受傷許男，立即救起送醫。圖／讀者提供
台中39歲許男昨獨走步道竟失聯，警方等搜救隊昨晚在8米深山溝發現受傷許男，立即救起送醫。圖／讀者提供
台中39歲許男昨獨走步道竟失聯，警方等搜救隊昨晚在8米深山溝發現受傷許男，立即救起送醫。圖／讀者提供
台中39歲許男昨獨走步道竟失聯，警方等搜救隊昨晚在8米深山溝發現受傷許男，立即救起送醫。圖／讀者提供
台中39歲許男昨獨走步道竟失聯，警方等搜救隊昨晚在8米深山溝發現受傷許男，立即救起送醫。圖／讀者提供
台中39歲許男昨獨走步道竟失聯，警方等搜救隊昨晚在8米深山溝發現受傷許男，立即救起送醫。圖／讀者提供

