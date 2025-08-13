登山遇溪水暴漲受困 南投仁愛警冒險渡溪救6人
1支6人登山隊昨天行經仁愛鄉栗栖壩附近溪流，因溪水暴漲無法渡溪而求援，警方、消防獲報出勤，仁愛分局武界派出所員警就近趕到，架設繩索協助6名山友涉溪脫困，無人傷亡。
南投縣政府警察局仁愛分局今天表示，武界派出所昨天下午接獲勤務中心通報指仁愛鄉武界林道栗栖壩附近有登山隊因溪水暴漲受困、無法通行需協助，員警立即趕赴現場，警員白曾仕不顧危險與同事涉溪至對岸，先架設繩索作安全防護，再協助6名山友涉溪脫困。
仁愛分局表示，救援過程1名李姓女子因體力不支加上溪流湍急，雙腳一度懸空，十分危險，所幸員警眼尖立刻拉回化解危機，經警方全力協助，6名登山者都平安脫困，無人傷亡，獲救登山者對警方英勇救援深表感激，也提醒山友注意山區天氣與水況。
