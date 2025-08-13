快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

登山遇溪水暴漲受困 南投仁愛警冒險渡溪救6人

中央社／ 南投縣13日電

1支6人登山隊昨天行經仁愛鄉栗栖壩附近溪流，因溪水暴漲無法渡溪而求援，警方、消防獲報出勤，仁愛分局武界派出所員警就近趕到，架設繩索協助6名山友涉溪脫困，無人傷亡。

南投縣政府警察局仁愛分局今天表示，武界派出所昨天下午接獲勤務中心通報指仁愛鄉武界林道栗栖壩附近有登山隊因溪水暴漲受困、無法通行需協助，員警立即趕赴現場，警員白曾仕不顧危險與同事涉溪至對岸，先架設繩索作安全防護，再協助6名山友涉溪脫困。

仁愛分局表示，救援過程1名李姓女子因體力不支加上溪流湍急，雙腳一度懸空，十分危險，所幸員警眼尖立刻拉回化解危機，經警方全力協助，6名登山者都平安脫困，無人傷亡，獲救登山者對警方英勇救援深表感激，也提醒山友注意山區天氣與水況。

1支6人登山隊12日行經仁愛鄉栗栖壩附近溪流，因溪水暴漲無法渡溪而求援，南投縣警察局仁愛分局武界派出所員警就近趕到，架設繩索協助6名山友涉溪脫困。（警方提供）中央社
1支6人登山隊12日行經仁愛鄉栗栖壩附近溪流，因溪水暴漲無法渡溪而求援，南投縣警察局仁愛分局武界派出所員警就近趕到，架設繩索協助6名山友涉溪脫困。（警方提供）中央社

山友 南投縣

延伸閱讀

楊柳颱風進逼！瞬間風速達標 南投仁愛鄉宣布今停班停課

南投列颱風警戒仍上班上課 網友縣長臉書狂刷「不放假嗎？」

亞洲錦蛙入侵 南投展開「除蛙行動」

業者擬南投埔里建垃圾掩埋場 馬文君：堅決反對

相關新聞

影／北宜公路驚傳賓士車墜落邊坡深約20米受困 他猛按喇叭求救

北宜公路宜蘭頭城段今天中午驚傳1輛黑色賓士轎車墜落邊坡，深度約20公尺，人卡在車內，警消獲報到場，駕駛按喇叭回應，目前正...

影／颱風前打電話慘叫後音訊全無 台中39歲男墜山溝8小時獲救

楊柳颱風來襲，台中39歲許姓男子昨天上午獨自前往烏日知高圳步道健身爬山，向許母打一通「很喘，身體不舒服」求救電後後離奇失...

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

宜蘭羅東鎮市區於今天凌晨出現鴕鳥在道路奔跑，民眾嚇壞向警方報案，同時也有人在臉書貼文，「開車開到一半，在麥當勞前驚見鴕鳥...

影／水電工深夜毒駕恍神停路中 派出所長按喇叭沒反應逮人

崔姓男子深夜開車經台北市信義區停在路中，信義警分局六張犁派出所長盧禹澄與員警巡經發現，從車上搜出安非他命吸食器，崔坦承施...

樹林中年男騎機車疑闖紅燈 衝撞轎車車頭送醫不治

新北市樹林區今天中午發生一起洪姓中年男子，疑似騎機車闖紅燈，結果撞上另一方向的轎車車頭，送醫傷重不治的事故。轎車柯姓女駕...

影／高雄婦人擅把巷口「慢」字塗為黃色…交通局：已違法

高雄市天祥一路100巷地面的「慢」字，被一名女子漆上醒目的黃色，過程被民眾拍下，質疑破壞標線，交通局對此表示，此舉已違反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。