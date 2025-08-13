桃園市今(13)日凌晨1時41分一名65歲劉姓男子自小客車因車子左前輪爆胎，聯絡好附近輪胎行準備前往修理，但途中手機就沒電了，加上不是在地人，無法使用導航等同迷了路，受困在西園路與南園二路口附近，不知道該如何是好。所幸中壢警分局員警巡邏經過上前關心，並一路護送其至輪胎行，化解困境。

吳俊彤就是中壢在地人，一聽就知道位置，不靠導航便立即為劉男指路。圖：讀者提供

警方表示，中壢交通中隊警員吳俊彤在關心劉男後得知輪胎行距離僅數百公尺，且吳俊彤就是中壢在地人，一聽就知道位置，不靠導航便立即為劉男指路，並開啟警用機車警示燈提醒後方來車注意，也請劉男搖下車窗聽從沿途指示導航。吳俊彤也叮囑，「你慢慢開，我在後面護著你」，一路護送其安全抵達輪胎行。到達後，吳俊彤笑著說，自己小時候曾住在附近巷子裡，所以十分熟悉。劉男聽後不禁大讚警方熱心又熟門熟路，輪胎行業者也對吳員的積極協助表達由衷感謝。

劉姓男子自小客車因車子左前輪爆胎，聯絡好附近輪胎行準備前往修理，但途中手機就沒電迷了路。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，行車途中如遇爆胎或其他機件狀況係屬難免，務必於第一時間將車輛靠邊停放，並透過道路救援等方式排除狀況，以確保自身與其他用路人的安全，警方將秉持「視民如親」的精神提供必要協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：深夜爆胎手機沒電又迷路！中壢警化身「真人導航」解圍