影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

宜蘭羅東鎮市區於今天凌晨出現鴕鳥在道路奔跑，民眾嚇壞向警方報案，同時也有人在臉書貼文，「開車開到一半，在麥當勞前驚見駝鳥爭道」，「醫院前看見鴕鳥」，飼主得知後出來尋找。警方調閱監視器，發現這隻駝鳥奔跑幾個鄉鎮，後來在五結鄉被熱心民眾固定，交由飼主帶回，將依法開罰。

凌晨4時許，警方獲報位於羅東鎮南門路37號前，出現鴕鳥在道路趴趴走走，並有民眾於臉書社群貼文，「颱風天，誰家的雞跑了」，有人說「聖母醫院前發現該鴕鳥」；另有民眾在宜蘭知識+貼文「現在有一隻鴕鳥在二結麥當勞對面，馬路往羅東方向一直跑」，「開車到一半看到鴕鳥，驚奇又驚嚇」。

警方最後在五結鄉仁七路附近找到這隻鴕鳥，經附近熱心民眾協助將其固定，並未造成任何事故，因為有人看到臉書臉文告知飼主，飼主也跑出來找駝鳥。

經查，鴕鳥是王姓飼主飼養於壯圍鄉，飼主曾經營露營場，駝鳥供遊客觀賞，研判駝鳥應該是半夜不睡覺，自行跨越圍欄跑出來，警方現場告誡飼主並依道交條例第84條開單舉發，可開罰300元至600元。