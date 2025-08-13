影／台中警巡簽土地廟…詐欺通緝犯走過「有緣人」店前落網

台中市曾姓男子涉犯竊盜、詐欺已被判刑，曾未報到服刑，上月底遭檢方發布通緝，第五警分局四平所警員馬孟鄰曾到其住處訪查，但查無所蹤，未料4日馬與同事前往上景興市場對面的土地公廟巡簽時，曾男即走過廟對面的「有緣人」早餐店，被警員一眼認出，將他查獲解送執行。

經查，曾姓男子（28歲）涉犯竊盜、詐欺等罪，被法院分判拘役10天、7月徒刑，但曾未到監服刑，上月底被檢方發布通緝，因曾男住在第五警分局四平所轄區，警員馬孟鄰為其管區，上月底前往曾住處查訪時，曾未在住處，但警員已對曾的身型、特徵留有深刻印象。

本月4日上午，警員馬孟鄰與同事邱梓杰前往上景興市場對面的土地公廟巡簽時，馬一眼認出，曾男走過市場的「有緣人」早餐店前，趕緊前往查緝。

警員在後方呼叫曾男姓名，曾男轉身時，發現是警員，也訝異僅是走過市場，即被警員認出，只好認栽，全案警詢後依通緝罪，解送台中地檢署歸案執行。