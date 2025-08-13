銀戒卡住！母載高中孩急衝消防隊 出動鋼剪5分鐘解救
桃園市八德區一名高中生因戒指卡住手指導致紅腫，媽媽今上午緊急載孩子前往桃園市消防局大湳分隊求助。消防人員評估後，決定以破壞方式移除戒指，順利解決問題，讓母子倆鬆了一口氣。
大湳分隊表示，該名媽媽發現孩子左手無名指因長期配戴銀戒指出現腫脹，曾嘗試以沙拉油潤滑取下戒指，但未果。擔心情況惡化，她靈機一動，利用送孩子上學途中，前往消防隊尋求協助。
大湳分隊小隊長李仲文接獲求助後，立即評估與溝通，認為戒指已緊卡手指，必須以破壞方式移除。經母子同意後，消防員以原子夾鐵片保護手指，再使用特殊鋼剪工具將戒指剪斷，整個過程約5分鐘，戒指成功一分為二，手指也未受傷。
面對消防人員火速解救困境，媽媽與孩子對消防員的迅速處理與專業協助表達感謝，直呼「太感激了！」
大湳分隊分隊長吳寧全提醒，戒指類首飾應慎選尺寸，避免因熱脹冷縮、手指水腫或長期配戴導致卡住。一旦戒指無法脫除，切勿自行硬拉或使用尖銳工具，以免造成傷害。若情況嚴重，可能導致血液循環不良，甚至損傷手指功能，應盡速就醫或尋求消防隊等專業單位協助，避免延誤造成更大傷害。
