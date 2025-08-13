影／亡母留玉墜項鍊掉自助洗衣店 警送還她感激：找不回來真會哭死

台中市一名婦人到自助洗衣店洗衣，放在包包內的母親生前紀念物玉墜項鍊不慎掉落地面，熱心民眾撿到派出所，豐原警分局員警調監視器畫面找到婦人，她領回時感激說，這是母親生前留下的珍貴禮物，自己捨不得戴在脖子，她不敢想像該怎麼找回來，她說，「找不回來真的會哭死。」

豐原警分局合作派出所警員張存馥8月9日上午9時接獲68歲羅姓婦人報案，稱稍早她在豐原區大明路上一間自助洗衣店內拾獲一條玉墜項鍊，員警受理後，深知失主可能正焦急萬分，立即聯繫店家，調閱店內監視器影像。

警員花費3個多小時仔細調閱下，當日下午1時發現，一名女子在操作洗衣機時不慎遺落項鍊的畫面，警方循線追查該女子所騎乘機車的車號，順利聯繫對方到派出所領回失物。

項鍊失主54歲劉姓婦人接獲通知後，原本半信半疑，以為可能是詐騙電話，但轉念一想「詐騙集團怎麼會知道我有這條項鍊？」

婦人表示，當天一早因事忙，完全沒察覺項鍊放在錢包內、價值約5萬元的玉墜項鍊早已遺失，她哽咽說，這是母親生前留下的珍貴遺物，一直小心保管，平時不敢配戴在頸上，沒想到仍不慎掉落，若非警方通知，自己根本不敢想像該怎麼找回來，真的會哭死。