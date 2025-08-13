快訊

出事了！Nike控告陳冠希違約 求償38億天價

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

影／亡母留玉墜項鍊掉自助洗衣店 警送還她感激：找不回來真會哭死

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名婦人到自助洗衣店洗衣，放在包包內的母親生前紀念物玉墜項鍊不慎掉落地面，熱心民眾撿到派出所，豐原警分局員警調監視器畫面找到婦人，她領回時感激說，這是母親生前留下的珍貴禮物，自己捨不得戴在脖子，她不敢想像該怎麼找回來，她說，「找不回來真的會哭死。」

豐原警分局合作派出所警員張存馥8月9日上午9時接獲68歲羅姓婦人報案，稱稍早她在豐原區大明路上一間自助洗衣店內拾獲一條玉墜項鍊，員警受理後，深知失主可能正焦急萬分，立即聯繫店家，調閱店內監視器影像。

警員花費3個多小時仔細調閱下，當日下午1時發現，一名女子在操作洗衣機時不慎遺落項鍊的畫面，警方循線追查該女子所騎乘機車的車號，順利聯繫對方到派出所領回失物。

項鍊失主54歲劉姓婦人接獲通知後，原本半信半疑，以為可能是詐騙電話，但轉念一想「詐騙集團怎麼會知道我有這條項鍊？」

婦人表示，當天一早因事忙，完全沒察覺項鍊放在錢包內、價值約5萬元的玉墜項鍊早已遺失，她哽咽說，這是母親生前留下的珍貴遺物，一直小心保管，平時不敢配戴在頸上，沒想到仍不慎掉落，若非警方通知，自己根本不敢想像該怎麼找回來，真的會哭死。

豐原分局合作派出所長黃光宏呼籲，對自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務，以免憾事發生；也提醒民眾如有拾得遺失物，請盡快送至警察機關或是管理單位，以避免觸法。

台中市一名熱心民眾在自助洗衣店拾獲一條玉墜項鍊，立即將項鍊送至派出所請警方協助，警方調監視器找到失主，送還項鍊。圖／警方提供
台中市一名熱心民眾在自助洗衣店拾獲一條玉墜項鍊，立即將項鍊送至派出所請警方協助，警方調監視器找到失主，送還項鍊。圖／警方提供
台中市一名熱心民眾在自助洗衣店拾獲一條玉墜項鍊，立即將項鍊送至派出所請警方協助，警方調監視器找到失主，送還項鍊。圖／警方提供
台中市一名熱心民眾在自助洗衣店拾獲一條玉墜項鍊，立即將項鍊送至派出所請警方協助，警方調監視器找到失主，送還項鍊。圖／警方提供

豐原 母親 詐騙集團

延伸閱讀

自助洗衣店慎防火災！台中市推安全管理自治條例 最快年底上路

反罷免活動衍生衝突豐原警分局前抗議 警方強調一切依法

影／爸爸節搶走台東銀樓54萬金項鍊！17歲嫌犯被捕

到銀樓稱挑選父親節禮物…男持辣椒水搶走70萬金項鍊 警緝捕中

相關新聞

影／品元實業新北商港廠火警搶救中 濃煙影響高架快速道視線

新北市八里區商港五路今天清晨6時20分發生工廠火警，現場是從事食品原料進口貿易和預拌粉研發生產的品元實業公司商港廠，目前...

揪團違規？3年輕人騎車闖國5飆速 警方請民眾提供影片要開罰了

國5宜蘭段今天下午4時許，出現3輛機車違規上路，雖然只有從宜蘭交流道往南騎到羅東下交流道，但已經違反機車不得上國道的規定...

婦醫院如廁「離奇失蹤8年」法院死亡宣告 兒：這輩子絕不放棄尋母

台大醫院雲林分院8年前發生一件離奇失蹤案，當年僅66歲的許姓婦人，在醫院照顧生病的老公，深夜上完廁所即告離奇失蹤，至今人...

北市南港公寓大火竄濃煙 78歲老婦救出送醫宣告不治

台北市南港區研究院路3段一棟公寓，今下午2時半發生火警，消防隊趕到發現4樓冒出火舌及濃煙，佈線搶救1個多小時後控制火勢，...

債務糾紛？竹北市長鄭朝方么弟踏出酒店遭4人毆打 警方追緝中

竹北市長鄭朝方弟弟、前新竹縣長鄭永金么兒鄭朝名今天凌晨2點多，在離開新竹市某酒店時，因不明原因遭4名男子毆打，外傳可能與...

影／亡母留玉墜項鍊掉自助洗衣店 警送還她感激：找不回來真會哭死

台中市一名婦人到自助洗衣店洗衣，放在包包內的母親生前紀念物玉墜項鍊不慎掉落地面，熱心民眾撿到派出所，豐原警分局員警調監視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。