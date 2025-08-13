影／新莊休旅車失控衝上警局人行道 2行人遭撞1人遭壓車底
54歲賴男今天上午7時許駕駛休旅車行經新北市新莊分局門口時，疑因感冒身體不適，車輛失控衝上人行道撞上2名女行人，其中1人還被壓在車底，停在分局門口的警車也被撞毀損。救護人員緊急將2名行人救出送醫，確切車禍原因仍待警方釐清。
新莊警分局前今天上午近8時許突然傳出巨響，值班警員衝出查看，發現1輛休旅車衝上人行道，不但撞上停在分局門口的警車，當時正行經門口的26歲莊女、43歲范女也被波及，范女還慘遭休旅車壓在車底動彈不得。
分局旁的新莊消防分隊立即到場救援，將受困車底的范女救出，救護人員發現范女頸部、腰部受傷，莊女則是雙腳、臀部輕微擦傷，2人都被送往衛福部台北醫院急救。肇事的賴姓駕駛酒測值為0，供稱因感冒身體不適才會釀禍，確切肇事原因仍待警方調查。
