罷綠不實連署 「雙罷劫」徐尚賢、朱磊遭起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違反個資法、偽造文書，昨被起訴。圖／聯合報系資料照片

高雄檢調偵辦發動罷免民進黨立委許智傑黃捷涉偽造文書、違反個資法等案，雄檢昨依違反個資法、偽造私文書等罪起訴雙罷劫行動負責人徐尚賢及罷免許智傑領銜人朱磊，罷免黃捷領銜人黃晃枝則認定罪證不足，不起訴處分。徐案發後羈押至今，昨移審後法院裁定100萬元交保，限制住居，並限制出境出海8月。

今年2月間，徐尚賢聯手朱磊推動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「雙罷劫」，徐將先前收集國民黨黨員名冊整理後，謊稱取得當事人同意，將黨員個資交給行動總部志工謄抄資料至黃捷罷免案提議人，並在上面蓋用領銜人黃晃枝印章。

徐曾在2020年發動罷免時任鳳山區市議員黃捷，當時罷免失利後，他將當年留存的個資製作成罷免立委許智傑的提議人名冊，由朱磊在領銜人欄位用印後交給中選會。最後因罷免黃捷、許智傑牽涉多件死亡連署，中選會查對時，罷免許智傑有28名提議人已死亡、罷免黃捷有183人死亡，因涉及偽造，中選會發函請檢調查辦。

雄檢今年4月18日搜索後，陸續傳喚140多名連署人、死亡連署人家屬作證，證實徐尚賢、朱磊等人觸犯偽造私文書、非法利用個人資料等罪，昨偵結。

黃捷 罷免 民進黨 許智傑 連署書

