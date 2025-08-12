快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

聽新聞
0:00 / 0:00

揪團違規？3年輕人騎車闖國5飆速 警方請民眾提供影片要開罰了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5宜蘭段今天下午4時許，出現3輛機車違規上路，雖然只有從宜蘭交流道往南騎到羅東下交流道，但已經違反機車不得上國道的規定，不排除這3名年輕人是「相揪」擅闖國道，國道警察表示，依法可開罰3000元到6000元。

3輛機車騎士一起闖國道的情形不常見，3車前後的距離並不遠，當時有轎車用路人向他們呼喊「這是高速公路」，但年輕騎士完全沒有任何驚嚇反應，繼續往前飆速騎乘。

畫面被民眾拍下貼在臉書社群，網友直呼「誇張」，「玩真心大冒險」，「三個一起開罰，卡有伴」。

國道警察局第9大隊巡邏車到場時，騎士已經騎下羅東交流道。警方表示，機車違規上國道，已違反道路交通管理處罰條例，若有民眾提供檢舉影片，將依影片製單告發，最高可處6000元罰鍰。

3名年輕人疑似相揪騎車闖國5，有民眾提醒他們也不聽。警方表示，若有民眾提供檢舉影片，可依法開罰最高6千元。圖／翻攝宜蘭知識+
3名年輕人疑似相揪騎車闖國5，有民眾提醒他們也不聽。警方表示，若有民眾提供檢舉影片，可依法開罰最高6千元。圖／翻攝宜蘭知識+

國道 開罰 羅東 宜蘭 警察 年輕人 高速公路 機車騎士

延伸閱讀

5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉採購弊案及賄選等9罪 遭重判28年1個月

「楊柳」從東部登陸...宜蘭代理縣長視察抽水站

塞到懷疑人生！他崩潰「去宜蘭只能開半夜嗎」 內行曝：這設計有問題

楊柳颱風未直衝宜蘭…三星蔥飆破每公斤400元拍賣價 創今年新高

相關新聞

揪團違規？3年輕人騎車闖國5飆速 警方請民眾提供影片要開罰了

國5宜蘭段今天下午4時許，出現3輛機車違規上路，雖然只有從宜蘭交流道往南騎到羅東下交流道，但已經違反機車不得上國道的規定...

債務糾紛？竹北市長鄭朝方么弟踏出酒店遭4人毆打 警方追緝中

竹北市長鄭朝方弟弟、前新竹縣長鄭永金么兒鄭朝名今天凌晨2點多，在離開新竹市某酒店時，因不明原因遭4名男子毆打，外傳可能與...

婦醫院如廁「離奇失蹤8年」法院死亡宣告 兒：這輩子絕不放棄尋母

台大醫院雲林分院8年前發生一件離奇失蹤案，當年僅66歲的許姓婦人，在醫院照顧生病的老公，深夜上完廁所即告離奇失蹤，至今人...

北市南港公寓大火竄濃煙 78歲老婦救出送醫宣告不治

台北市南港區研究院路3段一棟公寓，今下午2時半發生火警，消防隊趕到發現4樓冒出火舌及濃煙，佈線搶救1個多小時後控制火勢，...

機車待轉區變待撞區？桃園5機車騎士停等紅燈被撞 竟是這原因

全台機車騎士在機車待轉區停等被撞頻傳，網友稱機車待轉區為「待撞區」！桃園市43歲邱姓男子昨天傍晚開車行經平鎮區環南路、...

邊釣魚邊喝酒 台中男酒駕衝撞中華路店家騎樓遭逮

台中市奚姓男子今天下午在釣魚場喝酒，酒後開車上路，行經中區中華路時，不勝酒力，衝撞路旁店家騎樓擺放的物品，奚男倒車要逃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。