揪團違規？3年輕人騎車闖國5飆速 警方請民眾提供影片要開罰了
國5宜蘭段今天下午4時許，出現3輛機車違規上路，雖然只有從宜蘭交流道往南騎到羅東下交流道，但已經違反機車不得上國道的規定，不排除這3名年輕人是「相揪」擅闖國道，國道警察表示，依法可開罰3000元到6000元。
3輛機車騎士一起闖國道的情形不常見，3車前後的距離並不遠，當時有轎車用路人向他們呼喊「這是高速公路」，但年輕騎士完全沒有任何驚嚇反應，繼續往前飆速騎乘。
畫面被民眾拍下貼在臉書社群，網友直呼「誇張」，「玩真心大冒險」，「三個一起開罰，卡有伴」。
國道警察局第9大隊巡邏車到場時，騎士已經騎下羅東交流道。警方表示，機車違規上國道，已違反道路交通管理處罰條例，若有民眾提供檢舉影片，將依影片製單告發，最高可處6000元罰鍰。
