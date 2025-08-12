機車待轉區變待撞區？桃園5機車騎士停等紅燈被撞 竟是這原因

快訊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

全台機車騎士在機車待轉區停等被撞頻傳，網友稱機車待轉區為「待撞區」！桃園市43歲邱姓男子昨天傍晚開車行經平鎮區環南路、延平路二段路口停等紅燈，不慎誤踩油門，撞擊前方待轉區停等紅燈5輛重機車，機車傾倒，幸無人受傷，警方今天表示，范男超越停止線違規，將研議依道交處罰條例開單告發。

警方表示，范男駕駛轎車自平鎮環南路往中壢方向行駛，行經環南路2段、延平路2段路口，台銀平鎮分行前方，汽機車正在停等紅燈，邱男開車停等紅燈時，不慎誤踩油門，撞擊前方機車待轉區停等紅燈的5輛重機車，多車傾倒，所幸無人受傷。

警方據報趕到處理，對范男及5名機車騎士進行酒測，警方檢測6人酒測值均為0，范男同意賠償損失，與騎士達成和解。被撞騎士質疑說，在待轉區都會無故被撞，機車待轉區「真的安全？」。

范男坦承自己在停等紅燈時，不慎腳滑誤踩油門發生車禍，警方表示，根據現場勘驗，范男不慎誤觸油門撞到前方機車騎士，警方研議依道路交通管理處罰條例第60條規定，「紅燈超越停止線」可告發處以900元以上、1800元以下罰款。

平鎮區環南路、延平路路口5機車騎士停等紅燈，在待轉區遭轎車誤踩油門撞上車禍。圖／警方提供
平鎮區環南路、延平路路口5機車騎士停等紅燈，在待轉區遭轎車誤踩油門撞上車禍。圖／警方提供

