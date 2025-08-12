債務糾紛？竹北市長鄭朝方么弟踏出酒店遭4人毆打 警方追緝中

竹北市長鄭朝方弟弟、前新竹縣長鄭永金么兒鄭朝名今天凌晨2點多，在離開新竹市某酒店時，因不明原因遭4名男子毆打，外傳可能與債務糾紛有關，詳細情形仍待釐清。警方表示，目前已掌握4名動手男子身分追緝中。

對此糾紛，鄭朝方透過幕僚回應，表示對弟弟被毆事件並不知情，因此不做任何回應。

據了解，當時鄭朝名正要離開酒店，1名男子突然揮拳揍向鄭朝名，接著後面又衝來其他男子，從鄭的背後持續毆打，然而鄭朝名疑似因酒醉當下並未反擊，在他倒地後，有其他酒客上前勸阻。雙方被隔開後，對方突然又對著鄭朝名攻擊，一旁民眾見狀後，立刻報警。

新竹市警第一分局表示，民眾報案稱在北大、西大路口約有20人起衝突，經了解為被害人與其他酒客酒後起口角，進而引發肢體衝突。

警方獲報後，立即派遣快打警力及偵查隊到場立即調閱路口監視器並啟動調查，目前並已掌握4名犯嫌身份，刻正積極偵辦中，訊後將依刑法妨害秩序罪及傷害罪移送新竹地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康