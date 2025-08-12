快訊

不斷更新／楊柳颱風來襲！北北基桃等13縣市宣布了 停班課一覽表看這裡

關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

聽新聞
0:00 / 0:00

債務糾紛？竹北市長鄭朝方么弟踏出酒店遭4人毆打 警方追緝中

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

竹北市長鄭朝方弟弟、前新竹縣長鄭永金么兒鄭朝名今天凌晨2點多，在離開新竹市某酒店時，因不明原因遭4名男子毆打，外傳可能與債務糾紛有關，詳細情形仍待釐清。警方表示，目前已掌握4名動手男子身分追緝中。

對此糾紛，鄭朝方透過幕僚回應，表示對弟弟被毆事件並不知情，因此不做任何回應。

據了解，當時鄭朝名正要離開酒店，1名男子突然揮拳揍向鄭朝名，接著後面又衝來其他男子，從鄭的背後持續毆打，然而鄭朝名疑似因酒醉當下並未反擊，在他倒地後，有其他酒客上前勸阻。雙方被隔開後，對方突然又對著鄭朝名攻擊，一旁民眾見狀後，立刻報警。

新竹市警第一分局表示，民眾報案稱在北大、西大路口約有20人起衝突，經了解為被害人與其他酒客酒後起口角，進而引發肢體衝突。

警方獲報後，立即派遣快打警力及偵查隊到場立即調閱路口監視器並啟動調查，目前並已掌握4名犯嫌身份，刻正積極偵辦中，訊後將依刑法妨害秩序罪及傷害罪移送新竹地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方表示，目前已掌握4名動手男子身分追緝中。圖／警方提供
警方表示，目前已掌握4名動手男子身分追緝中。圖／警方提供

新竹 酒店 鄭朝方

延伸閱讀

無人機「非紅供應鏈」彎道超車 彰化2製造能力出線！竹北就像台北天母：最後拼圖在這

竹北首座森林特色公園今動土 將造全縣最長的18米長溜滑梯

竹北設備技師在公司宿舍裝手表型針孔 竊錄女同事洗澡遭判刑

議員指竹北新寮街2處Y型路口事故頻傳 竹縣允改善

相關新聞

婦醫院如廁「離奇失蹤8年」法院死亡宣告 兒：這輩子絕不放棄尋母

台大醫院雲林分院8年前發生一件離奇失蹤案，當年僅66歲的許姓婦人，在醫院照顧生病的老公，深夜上完廁所即告離奇失蹤，至今人...

債務糾紛？竹北市長鄭朝方么弟踏出酒店遭4人毆打 警方追緝中

竹北市長鄭朝方弟弟、前新竹縣長鄭永金么兒鄭朝名今天凌晨2點多，在離開新竹市某酒店時，因不明原因遭4名男子毆打，外傳可能與...

機車待轉區變待撞區？桃園5機車騎士停等紅燈被撞 竟是這原因

全台機車騎士在機車待轉區停等被撞頻傳，網友稱機車待轉區為「待撞區」！桃園市43歲邱姓男子昨天傍晚開車行經平鎮區環南路、...

誇張！3名騎士相揪騎車闖國5 警方請民眾提供影片要開罰了

國5宜蘭段今天下午4時許，出現3輛機車違規上路，雖然只有從宜蘭交流道往南騎到羅東下交流道，但已經違反機車不得上國道的規定...

北市南港公寓大火竄濃煙 78歲老婦救出送醫宣告不治

台北市南港區研究院路3段一棟公寓，今下午2時半發生火警，消防隊趕到發現4樓冒出火舌及濃煙，佈線搶救1個多小時後控制火勢，...

邊釣魚邊喝酒 台中男酒駕衝撞中華路店家騎樓遭逮

台中市奚姓男子今天下午在釣魚場喝酒，酒後開車上路，行經中區中華路時，不勝酒力，衝撞路旁店家騎樓擺放的物品，奚男倒車要逃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。