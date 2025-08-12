快訊

邊釣魚邊喝酒 台中男酒駕衝撞中華路店家騎樓遭逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市奚姓男子今天下午在釣魚場喝酒，酒後開車上路，行經中區中華路時，不勝酒力，衝撞路旁店家騎樓擺放的物品，奚男倒車要逃，但轎車隨後拋錨在路中，警方查出他酒精濃度嚴重超標，以公共危險罪送辦。

第一警分局在今天下午3時53分接獲報案，指稱中區中華路二段28號前發生轎車碰撞店家騎樓物品事故。

經查，奚姓男子(37歲)，駕駛轎車沿中華路往福音街方向（往北）行駛時，不慎撞上該處店家攤位，現場無人員受傷。

奚男呼氣酒測值超過法定標準，達每公升0.91毫克，警方已由大誠分駐所及交通分隊依規定蒐證，調閱監視器還原事故經過，全案依公共危險罪將奚男逮捕移送偵辦。

第一警分局呼籲，駕駛人切勿酒後駕車，行駛中應隨時注意前方路況，遵守交通安全規則，以保障自身及他人生命財產安全。警方將持續加強酒駕取締，維護道路交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市奚姓男子今天下午酒駕上路，轎車在中區中華路碰撞店家騎樓物品，他倒車要逃，車輛拋錨在路中。記者陳宏睿／翻攝
騎樓 酒駕 台中市 監視器

