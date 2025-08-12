苗栗水電工兼承攬垃圾清運 亂倒營建廢棄物被逮送辦
苗栗縣三灣鄉三和大橋附近的肚兜角坡堤，上周五被發現遭不肖業者傾倒一包包垃圾，警方接獲檢舉並通報環保局派員到場共同會勘後採證，經確認為馬桶水箱、碎木、磚塊、水泥塊等營建廢棄物，隨即立案調查。
頭份警分局指出，轄區三灣分駐所警員徐振倫調閱路口監視器畫面，發現1輛小貨車行經三灣村四維街與民治街口形跡可疑，且貨斗覆蓋帆布並有隆起狀態，經通知48歲吳姓車主到案說明後，吳男坦承因承攬民宅水電修繕工程並及後續垃圾清運，因便宜行事隨意傾倒，全案依廢棄物清理法函送苗栗地方檢察署偵辦。
分局長郭譯隆表示，違法棄置廢棄物影響民眾身體健康、環境土質及水源甚鉅，是警方查緝重點工作，警方絕不容許有不法分子任意傾倒廢棄物，破壞好山好水。業者與民眾應發揮公德心，勿心存投機或僥倖進行不法行為，若有查獲廢棄物違法棄置行為，將會同環保單位嚴查依法究辦絕不寬貸。
