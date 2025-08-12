板橋民宅突竄火煙！消防急衝上樓救出2人 20分鐘內撲滅火勢

新北市板橋區溪崑二街1處5層樓民宅，於今天傍晚5時許2樓處突然竄出火煙。消防人員到場發現起火戶內並無人受困，另外從3樓處疏散1名老翁及1名外籍看護，所幸均意識清醒預防性送醫觀察，火勢20分鐘內撲滅，起火原因仍待調查。

【中央社／新北12日電】

新北消防局今晚表示，板橋區溪崑二街一處民宅2樓，傍晚5時30分許發生火警，火勢近半小時內撲滅；火場無人受困，預防性疏散5名住戶，送醫時都意識清醒，確切起火原因待調查。

新北消防局今晚以簡訊表示，傍晚5時31分據報，板橋區溪崑二街的民宅2樓發生火警，現場為5層樓建物的2樓冒出火煙。

消防局指出，出動人車前往搶救，5時55分將火勢熄滅，確認起火戶無人受困。

另外，送醫人數包括3樓疏散2名女子、5樓住戶2名女子、4樓住戶1名男子，都是口鼻碳粒、無明顯外傷、意識清楚；共計5名送醫（1男4女），都是預防性送醫。