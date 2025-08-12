快訊

高雄婦陳屍住處無致命外傷 檢未命令逮捕同居人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市仁武區陳姓婦人陳屍住處床上，居服員今天上午前往日間照護，才發現她無呼吸心跳。警方發現她臉部有傷，帶回陳婦同居人鄭姓男子，並報請檢方相驗。檢方相驗後，認為看不出致命外傷，訂8月14日複驗，查明死因。

據了解，66歲的陳姓婦人患病須洗腎，平時與同居人鄭姓男子（73歲）同住高雄市仁武區大昌街，她因患病行動不便，才申請居服員日間照護。

今天上午10時許，居服員到陳婦住處要幫陳婦洗澡，驚見陳婦趴在床上沒動靜，上前查看，發現陳婦臉色蒼白，沒有氣息，叫陳婦的同居人鄭姓男子過去，馬上打119求救，曾見鄭姓男子一直拍打陳婦的臉要叫醒她。警、消到場，發現陳婦的臉部有紅腫瘀血，已經死亡，立即帶鄭男和居服員回派出所了解事發過程，並報請檢察官相驗。

仁武警分局表示，員警到場時，陳婦的同居人鄭姓男子也在場，警方勘查屋內，無明顯打鬥跡象。鄭男聲稱，見陳婦叫不醒，才動手打她的臉，要把她拍醒，沒想到陳婦已經死亡。

由於陳婦身患多疾病，今天檢方相驗後，因無致命外傷，檢方初步訊問鄭男後，未命令逮捕鄭男，並訂8月14日解剖複驗，查明陳婦確實死因。

高雄市仁武區陳姓婦人陳屍住處，檢察官相驗後，訂14日複驗，未命令逮捕陳婦同居人。圖為仁武警分局。記者林保光／翻攝
高雄市仁武區陳姓婦人陳屍住處，檢察官相驗後，訂14日複驗，未命令逮捕陳婦同居人。圖為仁武警分局。記者林保光／翻攝

死亡 居服員 高雄市

